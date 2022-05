annonse

En Tesla krasjet inn i konferansebygning i Columbus i forrige uke.

Sjåføren fortalte politiet at «kjøretøyet mistet kontrollen over bremsene». Columbus-politiet avviser imidlertid dette. Sjåføren er anmeldt for manglende kontroll over kjøretøyet.

Ifølge flere amerikanske medier skal sjåføren ha sagt at han kjørte han Tesla-sedan på Vine Street da han mistet kontrollen over bremsene mens han kjørte rundt i 110 kilometer i timen. Han fortsatte deretter gjennom et rødt lys og druste inn i konferansesenteret i byen.

En person skal ha havnet på sykehus etter krasjen.

Stor skade

Flere vitner på stedet skal ha bekfreftet noen av påstandene til sjåføren. De forklarte politiet at Teslaen så ut til å akselerere for å kunne kjøre forbi lyskrysset på gult lys.

Det endte imidlertid opp med å kjøre på rødt lys, og det så ikke ut til bilen bremset da den gikk rett inn i bygningen

Ifølge en talsperson forårsaket Tesla-krasjen mellom 250 000 og 350 000 dollar i skade på innsiden og utsiden av konferansesenteret.

