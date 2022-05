annonse

To toppledere har fått sparken fra Twitter, og selskapet har stanset de fleste ansettelser.

Kayvon Beykpour, en av Twitters direktører, går ut døra etter sju år i selskapet. I en rekke meldinger på plattformen torsdag, skriver Beykpour at administrerende direktør Parag Agrawal «ba meg om å dra, etter å ha fortalt at han ønsker å ta laget i en annen retning».

Også produktsjef Bruce Falck er sparket, ifølge en Twitter-melding som senere ble slettet. I biografi-seksjonen på profilen hans, står det torsdag «arbeidsløs».

Musks avtale om å kjøpe Twitter for rundt 44 milliarder dollar ble kunngjort i april, men den må godkjennes av aksjonærer i selskapet og kontrollorganene. Det ventes at oppkjøpet blir endelig godkjent senere i 2022, og at Musk går inn som sjef for minst en liten stund, skriver NTB.

