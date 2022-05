annonse

Norgesgruppen er er skeptisk til forslaget om strengere regulering av innkjøpspriser i dagligvarehandelen – Coop jubler.

En samlet opposisjon på Stortinget er enige om å gå inn for flere tiltak som skal sørge for bedre konkurranse, bredere utvalg og billigere mat.

Enighetene omfatter deriblant krav om at dagligvareleverandørene må gi begrunnelse for forskjellene i innkjøpspriser og betingelser som de gir til kjedene.

I Coop møtes nyheten med jubel, ifølge Nationen.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis peker på et behov for mer rettferdig konkurranse

– Får vi lavere innkjøpspriser, vil vi ta det ut i lavere priser til kundene. Det garanterer vi, sier han.

I Norgesgruppen er man derimot mer skepsiske. Der er man bekymret for at tiltakene som foreslås kan få utilsiktede negative effekter og skade konkurransen.

– Det viktigste er at man husker på dagligvarekundene, at prisene blir lavere, utvalget opprettholdes bredt og bra og at vi har en sunn og god konkurranse i bransjen, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Stein Rømmerud.

– Det vi er mest skeptisk til er at man vil gripe inn i de frie forhandlingene mellom oss og leverandørene. Det vil kunne føre til høyere matvarepriser for kundene, sier han.

