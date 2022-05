annonse

Det er ikke mulig å bo og ha et normalt liv i distriktene dersom regjeringens bompengepolitikk får utfolde seg fritt videre, mener Frank Sve.

– Regjeringen tar inn 53 milliarder kroner i vei og bilrelaterte avgifter, 15 milliarder kroner i bompenger, og legger opp til å bruke rundt 19 milliarder kroner i 2022 til veibygging, sier Sve til Resett.

Sve er Frps representant i Stortingets transportkomite. Han mener regjeringen «lopper bilistenes lommebok, og finansierer alt annet enn vei, og bruker skatter og avgifter for å tynge ned befolkningen».

NRK Møre og Romsdal skriver om en alenemor som bor i distriktet. Hun må betale 7 000 kroner hver måned i bompenger, siden hun må passere bomstasjonen flere ganger daglig for å komme seg til jobb og fritidsaktiviteter. Det kan bli så dyrt at hun må flytte.

– 7 000 kroner. Det er mer enn jeg betaler i huslån. Det går jo ikke. Jeg kan ikke gjøre det med huslån og bensinprisene som er i dag. Det går ikke for min del, sier kvinnen.

Er det forskjell på vei og ferge i distriktene?

Sve viser til at regjeringen har vedtatt at øysamfunn med mindre enn 100 000 reisende får gratis ferjer, og hevder at regjeringen ikke vil gjennomføre samme prinsipp for Nordøyane i Møre og Romsdal når en alenemor må betale 7 000 kroner i måneden i bompenger.



– Frp fremmet forslag om at bompengetaksten blir kutta likt med ferjetaksten på fastlandssambandet til dette øysamfunnet. Såleis blir dette øysamfunnet likebehandlet med resten av landet.

