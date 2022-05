annonse

Og det lyktes langt på vei. Svært få motdemonstranter med muslimsk bakgrunn møtte opp.

For et år siden ble det opptøyer i Drammen da SIAN var på Strømsø torg. Politiet måtte rykke inn med opprørsstyrker og tåregass da motdemonstranter gik amok og kastet stein og andre gjenstander.

I år var opptakten opptøyer i Sverige etter påske, samt også i Sandefjord i slutten av april.

I norske aviser er det stadige meningsinnlegg fra og intervjuer med folk som mener SIANs aktiviterer er straffbart hatprat og at politiet må tiltale Lars Thorsen og nekte dem å ha sine markeringer. Men enn så lenge forsvarer politiet deres ytringsfrihet, noe som får støtte fra juridiske eksperter.

I flere år har enkelte motstandere av SIAN forsøkt å oppfordre folk til å ikke møte opp som motdemonstranter. Angivelig skal det være effektivt for å motbevise budskapet. Men disse oppfordringene har ikke hindret oppmøte og bråk likevel.

I Drammen kommune tok de forsøkene på å skjerme folk fra SIANs budskap et hakk lenger i år. Det ble satt opp to arrangementer som proaktivt skulle tiltrekke ungdom og dermed holde dem unna Strømsø torg fra klokken 13 til 15 på lørdag.

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) ba folk om å gjøre «alt mulig annet enn å møte opp på Strømsø torg på tidspunktet for Sians besøk lørdag», skrev lokalavisen Drammens Tidende tidligere i uken.

– Det er mye annet og mer konstruktivt å bruke tida på enn å lytte til hatefulle ytringer. Gå på konsert, bruk vårt rike kulturliv, ta en matbit eller noe godt å drikke på et av våre mange utmerkede spisesteder. Gå en tur i skauen, kos dere. Det er hundre bedre ting å finne på enn å være på Strømsø torg under akkurat denne demonstrasjonen, skrev Berg på ordførerens offisielle Facebook-side.

SIAN-leder Lars Thorsen svarte følgende om ordførerens oppfordring i en tekstmelding til Drammens Tidende:

– Vi har som formål å informere om islamproblemet. At lettkrenkelige føler seg provosert av fakta er ikke synonymt med at vi provoserer. Politikerne har i 50 år oversett/ignorert problemet de har påført samfunnet. Det er derfor forståelig at de ikke ønsker at velgerne skal se sammenhengen mellom islamimport og islamske tilstander.

For å forsøke å trekke drammenserne bort fra Strømsø torg på lørdag, ble det blant annet arrangert gratiskonsert i byen. I tillegg åpnet Drammen Street Food på lørdag, og det er tivoli ved Drammenshallen, skrev lokalvisen dagene før lørdag.

– Jeg håper folk hører på ordføreren, eller andre, i byen. Det skjer mye i Drammen på lørdag, så det er nok av andre ting å gjøre, sa leder for politiets forebyggende enhet i Drammen, Geir Oustorp, til Drammens Tidende.

– Hva skulle du aller helst valgt å dra på dersom du ikke måtte jobbe på lørdag?

– Jeg hadde dratt på konsert. Hkeem er fin, og jeg tror Torine er flink også, sa Oustorp om to av artistene som skal opptre under gratiskonserten.

Foran SIAN-markeringen ble det satt i gang en rekke tiltak på Strømsø Torg. Torget ble sperret av, og alle som ville helt inn for å høre på ble visiterert i sluser på stedet. Et perimeter nr 2 var satt opp ca. 200 meter fra der SIAN sto slik at motdemonstrantene ble holdt langt unna.

I 2021 var de langt nærmere SIAN.

Mens Resett var på stedet var det helt rolig og kontrollerte former. Det var stort politioppbud, men bare ca. 50 motdemonstranter pluss noen nysgjerrige som var innom. Motdemonstrantene var stort sett etnisk norske, trolig det man vil kalle venstreradikale. De ropte slagord som «Ingen nazister i Drammen by», «Ingen rasister i våre gater» og liknende.

Kontrasten til bråket i april 2021 var merkbar.

