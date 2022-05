annonse

Hun mener at stormaktsrivalisering mellom Russland og USA må med i en kompleks forklaring på krigen.

I Putins 9. mai-tale sa presidenten at Russland er i krig mot Vesten, og hevdet at han angrep Ukraina for komme et Nato-angrep i forkjøpet.

– Om Kreml faktisk tror på sin egen konspirasjonsteori, vet ikke jeg. Jeg sitter ikke i hodet på Putin, sier Wilhelmsen til Klassekampen, og fortsetter:

– Men jeg mener det er kjempeviktig å vite at det er sånn russiske ledere snakker, og jeg har sett det som en tjeneste å formidle dette.

Wilhelmsen er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), og sier at særlig et av hovedfunnene hennes er kilde til kontrovers: Russlands ledere og politikk preges av en forestilling om at USA bruker Nato, protestbevegelser og økonomiske sanksjoner i forsøk på å nedkjempe Russland.

– Og jeg er fortsatt overbevist om at stormaktsrivalisering mellom Russland og USA må med i en kompleks forklaring på krigen, sier hun.

Lenge har Wilhelmsen fått beskyldninger om å være Putins budbringer, og det har blitt verre nå med krigen i Ukraina.

– Jeg har en følelse av at noen leser meg som djevelen leser Bibelen, sier hun, og legger til:

– Man sier at når jeg forklarer hva Kreml sier, så er det det samme som at jeg sympatiserer med dem, at jeg er enig med dem. Og noen sier «kanskje er hun bare naiv som gjentar Putins retorikk». Men for meg handler det jeg gjør, om det stikk motsatte av naivitet. Det har handlet om å rope et varsko. Et «se her, dette kan skje, konflikten kan bli varm».

Hun mener at en fodummende effekt ved krigen er en higen etter «svart-hvitt-bilder» og enkle forklaringer på komplekse problemer. Men hun tror og håper det vil bli mer plass til nyanser fremover, når sjokket etter krigsutbruddet har lagt seg.

Etter hennes oppfatning orker ikke forskere å utfordre «det de ser som ensretting i debatten».

– Men samtidig kommer de på kontoret mitt og sender e-poster der de sier «Julie, det er så viktig at du sier det du sier».

