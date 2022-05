annonse

Det har vært et slagsmål på Grønland i Oslo. En av de involverte bar på en øks, ifølge vitner.

Det opplyser politiet, som er på stedet og gjør undersøkelser og vitneavhør.

– Politiet har kommet i kontakt med to personer involvert i hendelsen. Den ene av disse hadde et kutt over nesa som ble undersøkt på stedet, ikke behov for ytterligere helsetilsyn, tvitret politiet like før kl. 16.

Slagsmålet skjedde i samme område hvor det ble skutt mot en pub i natt. Det er ikke sagt noe som tyder på at hendelsene har noe med hverandre å gjøre. Politiet jobber ut ifra en hypotese om at skytingen var målrettet i forbindelse med en kjent konflikt mellom kriminelle gjenger i Oslo, skriver NRK.

