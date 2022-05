annonse

annonse

Det er veldig få som mener at norske journalister er høyrevridd, sier fagsjef.

Den store forskjellen er mellom kjønnene, 39,1 prosent av menn og 21,4 prosent av kvinner mener at journalister er venstrevridde. Det avdekker en spørreundersøkelse utført av analyseselskapet InFact på oppdrag fra Journalisten.

– Flere mener at norske journalister ikke har noen politisk vridning, men det er ikke mange som mener at de er høyrevridd, sier sier fagsjef i InFact, Knut Weberg til Jounalisten, og forteller at 6,8 prosent av kvinner og 8,8 prosent av menn mener at journalister er høyrevridde.

annonse

Les også: Setter opp prisutdeling og skryter av seg selv: – Har levert journalistikk i verdensklasse (+)

Kvinner kommer også synlig frem på «vet ikke».

– Dobbelt så mange kvinner som menn svarer «vet ikke», men det ser vi ofte. Kvinner er generelt mindre påståelige enn menn, sier fagsjefen.

annonse

Synet på venstrevridde journalister synker med alderen viser undersøkelsen.

– Bare 22,2 prosent av de over 65 år mener at journalister er venstrevridde, mens det samme gjelder for 33,3 prosent av de mellom 18 og 29 år, sier Weberg.

De eldste har også høyere andel som mener at journalister ikke er politisk farge med 40 prosent, mens andelen blant de yngste er kun 29,9 prosent.

Les også: Er det dette dere kaller «kvalitetsjournalistikk», NRK og NTB? (+)

Det er også geografiske forskjeller, Sør-Norge har den laveste andelen som mener at journalister er venstrevridde, 23,7 prosent. Her scorer Vestlandet høyt med 35,3 prosent.

– Nord- og Midt-Norge skiller seg ut ved å ha den største andelen som mener at journalister er høyrevridde, på henholdsvis 12,1 og 11,4 prosent. Vestlandet har den minste andelen, på kun 4,5 prosent. Her ser det ut som det går et skille midt i landet, sier Weberg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474