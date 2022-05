annonse

I neste uke starter rettssaken etter angrepet i Kongsberg i fjor høst der fem mennesker ble drept. – Noen gruer seg nok til rettssaken, sier ordføreren.

– For Kongsberg har det blitt sånn at alt har skjedd enten før eller etter 13. oktober. Den datoen står for en hendelse som er veldig tragisk, sier ordfører Kari Anne Sand (Sp) til NTB.

13. oktober i fjor var dagen da Kongsberg ble rammet av den største tragedien i byens historie i nyere tid.

Det hele startet da Espen Andersen Bråthen litt over klokken 18 gikk inn på Coop Extra på Nytorget på Vestsiden i byen og begynte å skyte mot tilfeldige folk med pil og bue. Derfra gikk han ned til Hyttegata noen hundre meter unna, der han gikk løs på tilfeldige med kniv før han ble pågrepet rundt 35 minutter etter at angrepet startet.

I alt ble fem mennesker drept med kniv og tre ble skadd av piler under hendelsen.

– Tenkte at dette ikke kunne være sant

På Kongsberg sykehus sto avdelingsoverlege for anestesi Hilde Paulsrud og kollegaene hennes på akuttmottaket og hørte på helseradioen etter at de fikk de første meldingene om at noe hadde skjedd i sentrum.

– På radioen var det høy belastning og mange meldinger. Det var ikke klart for oss hva som hadde skjedd før vi fikk den første pasienten, sier Paulsrud.

I løpet av kvelden fikk akuttmottaket på lokalsykehuset inn to pasienter som hadde vært involvert i hendelsen.

– Pasientene som kom inn, hadde omfattende skader. Vi behandlet dem i begynnelsen, før de ble erklært døde her, sier Paulsrud.

I likhet med mange andre i Kongsberg, hadde helsepersonellet vanskelig for å tro på det de først hørte om omfanget av angrepet.

– Vi tenkte jo at dette kunne ikke være sant. Så godt som alle som jobber på akuttmottaket, bor jo her på Kongsberg, så vi tenkte på familien vår og hvem som kunne være ute. Men når pasientene så kommer inn, så tenker vi veldig automatisk. Da er det som når vi behandler alle andre pasienter, sier avdelingsoverlegen.

Fant pil i blomsterbed dagen etter

Fredrik Strand, som er en av de 28.000 innbyggerne i Kongsberg, jobbet kveldsskift i hjørnesteinsbedriften Kongsberg Gruppen, under angrepet.

– Vi som var på jobb den kvelden, gjorde ikke så mye annet enn å følge med på det som kom fram i mediene, og fra folk vi kjenner, sier Strand.

– Faren min var på Extra tre minutter før det skjedde, så han har hatt flaks. Leieboeren vår var der etter pappa igjen, så det er helt utrolig at de har klart å komme seg unna, sier Strand.

NTB treffer på ham på Vestsiden i byen, like ved Extra-butikken.

– Faren min fant en pil i det blomsterbedet der dagen etter da han luftet bikkja, som han ga til politiet, sier Strand, og peker.

Selv sier han at han i det daglige ikke tenker så mye over det som skjedde i nærmiljøet hans i fjor høst.

– Men selv om det ikke påvirker meg, er det klart at det påvirker mange i Kongsberg. Vi som bor her, tenker at når noe sånt skjer, så skjer det i Oslo eller i en storby, og ikke her. Men nå kom det litt innpå, sier Strand.

Mener Bråthen var utilregnelig

Det ble tidlig klart at politiet mistenkte at psykisk sykdom hos gjerningsmannen kunne ligge bak angrepet i fjor høst.

I den rettspsykiatriske rapporten om Espen Andersen Bråthen, som kom i februar, konkluderer de tre sakkyndige med at Bråthen har en psykisk lidelse som gjør at han trolig var utilregnelig da han begikk handlingene.

Under rettssaken, som starter i Buskerud tingrett i nabobyen Hokksund onsdag i neste uke, vil aktoratet derfor legge ned påstand om at Bråthen overføres til tvungent psykisk helsevern. Det er likevel tingretten som skal ta endelig stilling til om Bråthen var utilregnelig og dermed om han kan dømmes til fengsel.

– Noen gruer seg litt

– Jeg tenker at rettssaken blir en veldig rar tid. Da kommer ting opp igjen, og det kommer til å prege nyhetsbildet, noe jeg tror gjør at noen nok gruer seg, sier ordfører Kari Anne Sand.

– Vi har alle visst om datoen når rettssaken begynner. Den er spikret i minnet, og jeg kjenner på at jeg alltid kommer til å huske 18. mai, akkurat som 13. oktober, sier hun.

Ordføreren vil selv være til stede i retten de første dagene, akkurat som hun og resten av apparatet i kommunen har vært til stede for innbyggerne etter hendelsen i fjor.

Fremdeles er det flere av innbyggerne som får oppfølging av helsetjenesten i kommunen som følge av det som skjedde. I Hyttegata er kommunen nå dessuten i gang med et prosjekt for å lyse opp gata etter initiativ fra ordføreren.

Sand sier at innbyggerne i byen har hatt ulike måter å takle det som skjedde på.

– Noen leser alt de kommer over, mens andre ikke vil lese noen ting. Noen tenker nok også at vi nå med rettssaken vil få noen svar, mens andre kanskje tenker at rettssaken kan være forløsende for å komme seg videre, sier hun.

– Personlig ser jeg fram til å høre på det som kommer fram i retten. Jeg ønsker å få en bedre forståelse av det som skjedde.

