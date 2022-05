annonse

Den finske president Sauli Niinistö og den finske regjeringen har formelt besluttet at Finland skal søke om medlemskap i Nato.

– Finland må uten noen forsinkelser søke om medlemskap i Nato, sa de i en felles uttalelse.

– Et beskyttet Finland blir født som del av en stabil, sterk og ansvarlig nordisk region. Vi får sikkerhet, men vi får også gi det, sier Niinistö.

Den finske nasjonalforsamlingen – Riksdagen – skal si sin mening mandag, før en søknad om medlemskap kan sendes til Nato. Det ventes at denne sendes innen kort tid, melder NTB.

– Jeg har sett fram til at Finlands ønske om Nato-medlemskap blir offentlig. Vi har hele tiden vært tydelige på at et finsk medlemskap i NATO vil være positivt for Finland, for Norden og for NATO, sier Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

– De har Norges fulle støtte. Fra norsk side vil vi hurtig gjennomføre nødvendige prosedyrer. Vi vil også legge til rette for en hurtig godkjenning i Stortinget. Vi har nå et historisk samhold i Nato. Med et finsk medlemskap vil vi styrke den nordiske stemmen i alliansen, sier Huitfeldt.

