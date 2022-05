annonse

Seks av ti coronastøtte kulturaktører gjorde det bedre under pandemien enn før.

Under pandemien ble nesten fire milliarder skattekroner utdelt til aktører i kulturbransjen. Var ordningen for generøs? Dette spørsmålet stilles i VG, som har analysert regnskapstallene til over 1300 kulturselskaper som fikk krisestøtte under covid-19-pandemien.

Det fremgår at seks av ti av de som fikk coronastøtte gjorde det bedre i 2020 enn før pandemien, trass i avlyste arrangementer og nesten tomme saler.

En av dem som har mottatt støtte er DJ-en Arcteec, som egentlig heter Bjørn Morgan Johansen. Hans firma har fått innvilget 5,4 millioner kroner i stimuleringsmidler for en turné under pandemien.

I juni 2021 opptrer Tone Damli, Tschawe & co. to ganger i Oslo Spektrum. På hver av konsertene er det 20 i publikum. Staten spyttet inn 8,8 millioner kroner.

Da showet flyttes til Tønsberg er det to publikum i snitt.

Kulturrådet har fått en ekstern vurdering av turnéen til Johansens firma fra et konsulentselskap. VG har fått innsyn i denne.

«Det fremstår som om søker har «masseprodusert» arrangementer for å motta mest mulig støtte», heter det i denne vurderingen.

Fra underskudd til millionoverskudd

Det fremgår i VGs gjennomgang at flere av de som mottok støtte under pandemien, økte driftsresultatet dramatisk sammenlignet med tiden før covid-19. Noen gikk fra å gå med underskudd til overskudd i millionklassen.

Likevel er tidligere kulturminister Abid Raja og hans etterfølger Anette Trettebergstuen inne for krisehjelpens størrelse.

– Jeg vil forsvare den pengebruken, sier Abid Raja.

