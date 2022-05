annonse

Sekretariatsleder og kommunikasjonssjef i Frp, Jon Helgheim, mener at Sian er en rasistisk organisasjon som ønsker å fremprovosere bråk, vold og kaos.

Helgheim skriver dette på sin Facebook side etter Sian-demonstrasjonen i Drammen på lørdag. Han fortsetter med å sammenligne Sians angivelige ønske om å deportere muslimer, med det nazistene i Tyskland gjorde med jødene.

– I dag var det Sian-demonstrasjon i Drammen. Vanligvis er dette forbundet med rasende unge muslimer som utøver grov vold mot politiet. I dag var det helt stille. Ingen illsint folkemasse, ingen gjenstander gjennom luften, ingen vold. Ingenting, begynner han og fortsetter:

– Dette er den beste måten å håndtere Sian på. Dette var en seier til de muslimske miljøene. Dette viser at det faktisk var mulig å være enda tydeligere i de muslimske miljøene om at vold ikke er greit, og det vet jeg de har vært denne gangen!

Helgheim mener at Sian ønsker å fremprovosere bråk, vold og kaos.

– Jeg støtter fullt ut Sians rett til å ytre hva de vil, men min sympati ligger ikke hos SIAN. Jeg støtter fredelige muslimer imot de som hater og provoserer, akkurat som jeg støtter andre religiøse mot enhver form for hat, skriver han om hevder «Sian har et uttalt mål om å internere og deportere alle troende muslimer, uten lov og dom, kun fordi de er muslimer. Det er det samme som skjedde med jøder i Norge under krigen. Slike holdninger er groteske og farlige.»

– Dersom du støtter Sian fordi du er kritisk til islam, så bør du tenke over om Sian sitt ønske om internering og deportering egentlig er noe du støtter. Du bør også være klar over at det er fullt mulig å være kritisk til islam uten å hengi seg til Sians hat, oppfordrer Helgheim.

– Usanne påstander

Leder for Sian, Lars Thorsen svarer i kommentarfeltet at FrP-politikeren ikke vet hva han snakker om.

– Helgheim gjentar sin usanne påstand om vår foreslåtte deporteringsløsning. Hvorfor har aldri Helgheim og hans parti foreslått effektive løsninger på islam problemet? Tomgangsprat er i realiteten en støtte til islamiseringen, fordi det ikke bidrar til problemets avskaffelse. At Helgheim synes det er riktig å krenke formidlingsfriheten ved å sette publikum over 100 m unna overrasker meg ikke, skriver Thorsen som kommentar hos Helgheim.

Helgheim følger opp ved å stille Thorsen følgende spørsmål:

– Du er ikke en gang mann nok til å svare på enkle spørsmål om hva du mener. Er det ikke slik at dere vil internere og deportere alle troende muslimer?

Dette svarer ikke Thorsen på.

Men mange andre som kommenterer under innlegget, viser en klar støtte til Sians linje og motstand mot Helgheim. Det er totalt kommet 590 kommentarer så langt.

– Du bør kanskje lytte til budskapet til Sian og det norske folk, skriver en.

– Sian er tøffe, mens politikerne er veike. Politikerne prøver å legge ansvaret over på Sian, men det er dere politikere som svikter. Dere er redd for å miste velgere og posisjon. Jeg skjønner den, skriver en annen og den kommentaren har fått over 200 likes.

Resett tok kontakt med Helgheim.

– Oppfatter du SIAN som en rasistisk gruppe?

– Ja.

– Lars Thorsen vil ikke svare på spørsmål om deportasjon av muslimer. Synes du en slik mening bør ha plass under ytringsfrihetens beskyttende armer?

– Som jeg skriver i innlegget, støtter jeg fullt ut Sians rett til å si og mene det de mener. Alle meninger bør beskyttes av ytringsfriheten, men ytringsfriheten pålegger ikke meg å være enig i ytringen.

– Du får mange sinte kommentarer på Facebook hver gang du kritiserer Sian. Kritikken går mye på at du og andre politikere er feige i forhold til islam. Hva har du å si til dette?

– Mange av de som kritiserer benekter eller har ikke fått med seg at Sian ønsker å internere og deportere mennesker uten lov og dom, bare på grunn av sin tro. Slike holdninger er det de færreste som støtter, men dette har Sian sagt en rekke ganger. Jeg vil ikke på i et land som ikke har religionsfrihet eller ytringsfrihet, slik konsekvensen av Sians politikk ville vært. Mange skjønner ikke at man fint kan kritisere islam uten å støtte rasistene i Sian, avslutter Helgheim.

