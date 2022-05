annonse

Mandag sa kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) at han vil videreutvikle bostøtten. Torsdag kuttet han 800 millioner kroner som er satt av til ordningen i statsbudsjettet.

Regjeringen kutter bostøtten med 800 millioner kroner i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen mener det trengs mindre og viser blant annet til at flere er i jobb.

En del av potten er 360 millioner kroner som ble satt av for å hjelpe bostøttemottakere med skyhøye strømregninger.

– Hvis man tenker det er penger til overs bør man heller gi et ekstra beløp til dem som er kvalifisert for å få bostøtte. Nå er det prisøkninger for oss alle, både på bolig, mat og drivstoff. Det gjør at de få som mottar bostøtte sliter ekstra, sier Grete Wold (SV) til NTB.

Fremskrittspartiet reagerer kraftig.

– Her har nok embetsverket lurt politikerne og laget ordningen så snever og byråkratisk at ingen får noe ut av den, sier Helge André Njåstad.

– Man må være rimelig innelåst i Finansdepartementet for å tro at behovet for å hjelpe de mest vanskeligstilte med strømregningen er 360 millioner mindre i dag enn det var til jul, sier han.

Kritikerne møter liten forståelse hos kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Stortinget har i flere runder bevilget ekstra midler for å hjelpe bostøttemottakerne med årets ekstraordinært høye strømutgifter. Med færre mottakere enn anslått, ble også utgiftene til strømstøtten lavere, sier Gjelsvik.

