annonse

annonse

Venstresiden og partiet Venstre vil senke stemmerettsalderen slik at barn også kan stemme. Men hvorfor stoppe der?

Er du voksen nok til å stemme er du voksen nok til å handle på polet, ta førerkort, få fast jobb og boliglån. Du er fri til å ha så mye sex du vil med hvem du vil, og ingen dom vil noensinne bli felt om du snubler over noen eldre i en kornåker. Skulle du derimot bli tatt for et lovbrudd som å stjele eller kaste stein på politiet er du gammel nok til å sone på voksne vilkår.

Et annet aspekt er at man kanskje burde få sette sine egne karakterer om man utsetter jobbtilværelsen med noen år på videregående skole. Fraværsgrense er i hvert fall ikke nødvendig når man er såpass moden som seksten år. Men om du fremdeles bor hjemme bør du nok betale dine foreldre for leien. Særlig om du i tillegg har politikerambisjoner.

annonse

Det burde selvsagt også være mulig å gifte seg i sekstenårsalderen. Med en jevnaldrende eller med en godt voksen, litt ute i familien. Så puritanske som mange unge er i dag ville nok skillsmisseraten synke. Så kan vi eldre rulle rundt i «russebusser» og feire at noen tar ansvar for oss. Vi skjønner jo ingenting vi som pusher femti. Og vi har jo likevel ødelagt jordkloden.

Les også: Hit reiser norsk, adelig ungdom (+)

Jeg tror man likegodt kan si at myndighetsalderen burde være seksten, kanskje femten. Det var tross alt i den alderen bestefaren min begynte å jobbe. Staten ønsker jo at barn skal begynne tidligere i skolen, så alt kan forskyves noen år. Skolestart det året man fyller fire. Konfirmasjon i tolvårsalderen og mulig å øvelseskjøre bil fra du er fjorten.

annonse

For å balansere det hele kan man sette et tak på stemmealderen. Ingen over seksti burde stemme. Noen mener nok at det bør stoppe det året du fyller femti. Pensjonister blir uansett ikke hørt eller tatt hensyn til i statsbudsjett. Og noen må jo redde kloden.

Landets seksten og syttenåringer vil utgjør tre-fire prosent av de stemmeberettigede. Venstresiden håper nok at kjøttvekten av disse prosentene detter på dem. De vet jo at de allerede har propagandaapparatet plassert, med over 70 prosent av ansatte i landets skoler og presse på deres side.

Skolevalget sist sjokkerte nok venstresiden litt, særlig MDG. Så kanskje et slik forslag kan backfire? Men hvis jeg skal bruke meg selv og de jeg kjenner som eksempel endret ikke stemmeseddelen eller partitilhørighet seg særlig i alderen seksten til sent i tjueårene. Men fra rundt tretti år, sånn når livets realiteter synker inn, da kom forskyvningene for mange.

Med stemmerett for sekstenåringer er det sannsynlig at venstresiden kan holde et sterkere grep om maktapparatet de har plassert i det indirekte demokratiet Norge. At det ikke krever mer enn femti prosent flertall for et så drastisk inngrep på demokratiet er skremmende. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke var moden nok for å stemme da jeg var seksten. Kanskje ikke før jeg var i trettiårene, om jeg skal være ærlig. Men jeg tror ikke mitt yngre jeg hadde vært enig med meg om jeg kunne hatt en samtale med Mumler jr.

Les også: Historiens lærdom: Så liten tid skal til for å gjøre rettsstaten til et diktatur (+)

Og slik må det være. De voksne skal bestemme. Og en strek må settes i sanden. 18 år, står det på den i dag. Selv om du må være 20 for å kjøpe sprit, selv om mange barer ikke vil ha deg før du er enda eldre, selv om de som er ærlige med seg selv vet at hjernen på mange måter ikke var fullt utviklet før enda senere.

Når jeg ser på vårt storting undrer jeg meg dog på om moralsenteret og logikksenteret i hjernen til mange av dem aldri ble utviklet nok. Men det er nå bare slik jeg mumler om for meg selv og de som hører på.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse