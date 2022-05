annonse

En ung man iført skuddsikker vest og hjelm begynte lørdag ettermiddag å skyte med en rifle på et supermarked i Buffalo, New York.

Borgmesteren Byron W. Brown i Buffalo bekrefter at ti personer ble drept og sa på en pressekonferanse at den antatte gjerningspersonen «reiste i flere timer» for å utføre masseskytingen, melder NTB.

Etterforskes som hatkriminalitet

Supermarkedet ligger nord i byen i et område der det hovedsakelig bor svarte amerikanere.

– Vi etterforsker hendelsen både som hatkriminalitet og rasistisk motivert voldelig ekstremisme, opplyste spesialagent Stephen Belongia hos FBI i Buffalo på en pressekonferanse lørdag.

I alt 11 av de 13 som ble skutt, var svarte, melder The New York Times.

Tilstanden til de sårede er ikke kjent.

Strømmet skytingen

En 18 år gammel hvit mann er pågrepet og satt i varetekt, mistenkt for skytingen. Han bor over 300 kilometer unna åstedet og blir avhørt lørdag kveld av FBI, opplyser to anonyme politikilder til nyhetsbyrået AP.

Etterforskere sa tidlig at de trodde mannen strømmet skytingen og undersøker også om han har publisert et manifest på nettet.

Mannen skal ifølge The New York Times ha sendt skytingen direkte på strømmetjenesten Twitch. Siden er eid av Amazon og er populær blant gamere. Twitch sier de har avpublisert kanalen.

