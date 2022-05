annonse

Mannen det er snakk om er den First House-ansatte Morten Wetland.

Det ble nylig kjent at Grete Faremo måtte trekke seg etter å ha klamret seg til stillingen som sjef for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS) lenge etter at skandalen om de forsvunnen 200 millioner kronene ble kjent intern og ekstern.

Nå kommer det frem at hun fikk FN til å betale en Ap-kollega, venn og tidligere norsk ambassadør det som omtales som «skyhøye» honorarer for å være hennes «speider» i FN gjennom hele seks år. Wetland fikk honorar på opptil 40.000 kroner om dagen.

Det er Filter Nyheter som avslører forbindelsen.

Det var den tidligere FN-diplomaten Mukesh Kapila som drev saken frem i offentligheten, men de interne undersøkelsene i FN hadde startet allerede i 2020.

Grete Faremo overtok som sjef for UNOPS i 2014. Hun skrøt på seg å stå i bresjen for å drive UNOPS som en forretning og satte folk som «visste hvordan man tok smart risiko» i viktige stillinger. Likevel har hun like frem til nå hevdet at hun «ikke kjenner hele historien» bak pengebruken og derfor ikke kan kommentere saken.

Men Grete Faremo møtte den britiske forretningsmannen David Kendrick og hans datter Daisy under en fest Faremo arrangerte i 2015, og de første utbetalingene startet i 2017. Det er Kendrick som har mottatt pengene som det nå hevdes er borte for godt, ca. 200 millioner norske kroner.

Nå kommer det frem at Faremo uten å legge det ut på anbud hyret inn den tidligere norske FN-ambassadøren Morten Wetland til å jobbe som konsulent for seg fra 2015. Wetland jobbet da for PR-byrået First House. I hele seks år mottok Wetland penger fra UNOPS. Han reiste til New York på business class og overnattet på femstjerners hotell – en behandling som «ikke er normal kost for eksterne konsulenter i FN,» skriver Filter Nyheter som videre hevder at Wetland ble betalt opptil 4000 dollar dagen, det vil si nesten 40 000 norske kroner.

Wetland var også til stede på festen i 2015 da kontakten med Kendrick ble knyttet.

Wetland vil ikke si om anslaget for konsulenthororaret er riktig, men mener timesatsene var lave sammenlignet med det First House tok overfor andre aktører i perioden:

– Jeg har ikke peiling på hva UNOPS betaler. Vanlig lønnsprofil skiller seg veldig fra land til land. Det som er en liten lønn i Norge er en skyhøy lønn i Botswana, og så videre. Dette har jeg ikke satt meg inn i, sier han til Filter Nyheter.

Faremos «spion»

– Wetland ble oppfattet som Faremos spion. Han dukket jevnlig opp i New York og satt inne på møter eller forsvant for å ha egne møter med folk i FN-korridorene. Ingen så noen gang noen rapporter fra ham som beskrev hva han jobbet med, sier Mukesh Kapila.

Wetland hevder UNOPS-folkene selv ikke hadde erfaringen som trengtes for å manøvrere i FN-systemet. Han mener han var verdt pengene.

– Det som skjer når de hyrer inn en eldre person med den typen bakgrunn som jeg har, er at de kjøper seg erfaring som de ikke har blant de faste ansatte. Og det tror jeg at jeg har forklart, men det er nesten ikke mulig å forklare hvis du ikke har mulighet til å skjønne det, hvis du ikke har vært i nærheten av det selv. Så det har jeg ikke ambisjoner om å helt ut forklare, svarer han Filter Nyheter.

Wetland og Faremo har felles fortid i Arbeiderpartiet. I 1996 var Wetland statssekretær for Grete Faremo da hun var olje- og energiminister.

Hun hadde flere ministerposter i ulike Ap-regjeringer, senest som forsvarsminister fra 2009-11.

Konsulentavtalen med First House på vegne av Morten Wetland skal ikke ha blitt lyst ut på anbud.

Til Filter Nyheter sier Wetland at han forholdt seg til at UNOPS hadde sitt på stell og kjente sitt eget FN-reglement da de hyret ham.

