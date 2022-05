annonse

annonse

Arbeiderpartiets og Senterpartiets tilbakegang er selvforskyldt.

Sitt velgergrunnlag har AP tradisjonelt hatt i «arbeiderne», følgelig i folk flest. Vi må selvsagt da forutsette at folk flest har første prioritet når partiet har regjeringsmakt og ved APs utforming av egen politikk.

I mitt voksne liv har jeg forsøkt å følge med på ovennevnte sammenheng, eventuelt mangel på slik. Dessverre har jeg, som vanlig lønnsmottaker og nå pensjonist, registrert nevnte mangel på sammenheng. Alltid når AP har kommet til makten har jeg fått SVAKERE økonomi, følgelig det motsatte av hva man skulle forvente etter APs statutter. I øyeblikket har AP riktig nok god «hjelp» av SPs Vedum, som til nå har brutt absolutt alle sine store løfter fra valgkampen. Men AP, dere er da vitterlig storebror i regjeringen! Dere må da også erkjenne at regjeringssamarbeid betyr felles ansvar for politikken som føres? Brutte valgløfter fra SP-statsråd rammer dere i samme grad!

annonse

Les også: Arne Pedersens samboer involvert i henleggelsen av voldtektssak mot Jan Helge Andersen

Konkret bør, som eksempel på klare valgløfter, først nevnes drivstoffprisene. Her var Vedum meget klar i sine valgløfter, løfter regjeringen ikke har gjort forsøk på å innfri. Videre bør nevnes den nå bestemte momsen på el-biler, hvor også momsgrensen ble senket fra 600.000 til 500.000 kroner. Altså skal folk flest tvinges til å kjøpe små og lite familievennlige biler. Dette viser en smålighet overfor folk flest som ikke burde komme fra partiet for folk flest! Begge nevnte brutte løfter påvirker vår økonomi klart negativt, altså klart i strid med hva vi bør forvente av folkepartiet AP!

Noen uten behov for bil vil kanskje hevde at ovennevnte eksempler har liten betydning. Vel, uten behov for bil eller uten familie er dere neppe meningsberettigede i sammenhengen. Uansett har Arbeiderpartiet, enda en gang, maktet å ødelegge sitt eget politiske utgangspunkt og gjøre økonomien svakere for folk flest, jf. innledningen. Det finnes selvsagt flere deler av regjeringens någjeldende politikk som viser samme utvikling i strid med løfter og negativ virkning for folk flest.

annonse

AP, det holder ikke å begrunne den negative utviklingen med utenomliggende forhold. Når skulle Norge ha råd til å satse på fremtiden og landets utvikling, for eksempel hva gjelder infrastruktur, herunder skikkelige veier? Det ryktes jo nå at dere vil redusere takten i utbygging av nye veier, herunder sårt tiltrengte motorveier. Er det MDG som styrer eller er dere rammet av samme negative fremtidssyn helt uten optimisme og tro på Norge?

AP, dere trenger ikke lete lenge eller fjernt for analyse av egne utfordringer. Det samme gjelder virkelig Senterpartiet!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474