Nå vil finansminister Vedum stramme inn på skattereglene. Det betyr skatt på privatbruk av fly, helikopter, båter og eiendom som eies av selskaper.

De rikeste har ifølge Skatteetaten de siste årene gått til innkjøp av privatfly, helikopter, bygårder og store eiendommer gjennom familieselskaper. De mener at noen bruker bedrifters midler privat og at det har økt med tiden.

– Vi kan ikke ha det slik at bare fordi du eier et selskap, så kan du kunne slippe å skatte for private goder og eiendeler. Det må være like regler som for vanlige folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Dagens Næringsliv.

Regjeringen har fulgt med på Danmark, de har hatt suksess med å innføre nye skatteregler. Der har det blitt ulønnsomt for eiere å kjøpe til privat forbruk gjennom selskaper. Dette vil de innføre også i Norge, for å ta de rike.

Egentlig skal privat bruk skattlegges, men det kan omgås i praksis. Derfor vil Regjeringen innføre en ny skatt som innebærer at aksjonærene vil bli personlig beskattet hvis bedriften eier bolig, fritidseiendom, fly, helikopter eller båt. Dersom det ikke leies ut eller man kan dokumentere bruk i næringsvirksomhet.

– Nå har vi sendt det på høring, så vil vi lytte til tilbakemeldingene. Det er viktig at vi får et regelverk som er rettferdig, men som heller ikke slår urimelig ut, sier Vedum og legger til:

– Men dette er ikke en innstramning for bedrifter og eiere som gjør dette på riktig skattemessig måte i dag.

Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet sier at eiere av bedrifter ikke skal kunne slippe unna skatt for private utgifter til bolig eller privatfly ved å føre utgiftene på firma.

– Vi har lenge vært opptatt av dette hullet i skattesystemet, og det er veldig bra at regjeringen som varslet nå vil skjerpe reglene, sier Knutsen og legger til:

–Vi kan ikke ha et eget skatteunntak for privatfly og luksusforbruk.

