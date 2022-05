annonse

Fagforbundets leder Mette Nord mener oljeindustrien må fases ut for å redde klimaet på jorden.

– Vi må erkjenne at vi må fase ut fossile energikilder for å redde klimaet på jordkloden. Vi støtter oss på FNs klimarapporter som sier at det er kode rød, sier Nord, til Klassekampen.

Nå vil Fagforbundet, som er LOs suverent største medlemsforbund, ta oljekampen på den kommende LO-kongressen.

I forbundets handlingsprogram står det at de vil «arbeide for at norsk olje- og gassproduksjon trappes ned i tråd med målene i Paris-avtalen».

Nord sier at flere av forbundets medlemmer er sterkt påvirket av klimaendringene.

– Vi har medlemmer som jobber i nødetater, som kjenner på kroppen at klimaet endrer seg, med våtere, villere, varmere og tørrere vær. De ser hvilke menneskelige tap, hvilke naturødeleggelser og samfunnsmessige tap det gir. Det er krevende arbeidssituasjoner, og ganske risikofylt.

Nord peker også på det hun mener er den økonomiske konsekvensen av klimaendringene.

– For å kompensere risikoen må det brukes mye penger, for å ha en beredskap for å fange vann på avveier eller stanse skogbranner og rydde opp etter leirras. Det kreves mye offentlige ressurser, sier hun.

LO-forbundene har svært ulike syn på olje- og klimapolitikk, og de store industriforbundene Fellesforbundet og Industri Energi, er motstandere av forsøk på å fase ut eller begrense olje- og gassproduksjonen.

Nord mener imidlertid at det er mulig å inngå et kompromiss med dem.

– Vi må bruke kompetansen til verftsindustrien og dreie ressursene vi har til rådighet. Vi får et arbeidskraftproblem om vi skal kjøre på for fullt med olje og gass, samtidig som det er fullt fokus på fornybar energi. Vi må få opp tempoet på ny fornybar energi. Her kan de ferske tiltakene fra regjeringen på havvind gi insentiver. All ny grønn industri som er i støpeskjea, er enormt kraftkrevende industri. Derfor må vi få opp volumet på fornybar kraft, sier Nord.

Hun mener utbygging av fornybar energi kan erstatte olje og gass.

– Ja. Hele poenget med oljeskattepakka var å beholde kompetansemiljøene i sektoren. Skal man ha like stort fokus på begge deler, er jeg bekymret for at vi ikke har nok arbeidskraft, og at denne typen kontrakter kan gå til utlandet, sier Nord.

