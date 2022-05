annonse

Flaggdebatten blusser opp igjen.

Resett skrev i forrige at debatten går varmt for seg i flere byer om hvilke flagg man ønsker å se på 17.mai.

Flere politikere har tatt til orde for at de vil se det ukrainske flagget i barnetoget for å vise solidaritet med landet som er i krig med Russland.

I en ny artikkel hos tv2.no uttaler Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) at det er fint med andre flagg enn det norske på norges nasjonaldag.

– Vi har sagt, og det synes jeg er ganske fint, at de som vil ta med seg et annet lands flagg, så må de gjerne gjøre det. Det er en del av ytringsfriheten, sier hun.

Ingen tradisjon

TV 2 skriver også at Kongsberg kommer til å sette av en del av barnetoget til de ukrainske fargene.

I Halden er leder at 17.mai-komiteen, Tarje Vidar Høvik, helt uenig. Han ønsker kun å se norske flagg på nasjonaldagen.

– Det har ikke vært tradisjon for å markere uroligheter og konflikter i verden for flyktninger som kommer til Halden med slike virkemidler. Vi gjorde ikke noe slikt under krigen på Balkan eller Syria-krigen. Det er uroligheter mange steder i verden, og vi har beboere i Halden som kommer fra mange slike konflikter. Derfor samles vi om det norske flagget og den norsker markeringen i barnetoget, sier Høvik til TV 2.

Høvik sier videre at han har snakket med ukrainere om den pågående flaggdebatten i Norge. Komitelederen tror nordmenn er lang mer opptatte av dette spørsmålet enn ukrainerne selv.

– Vi har snakket med en del ukrainere her, og de sier de syntes det ville være rart om vi flagget med norske flagg på deres nasjonaldag, fordi dette er deres dag. Så da har vi overført det til oss da, sier Høvik til Tv 2.

