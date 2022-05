annonse

Det har lenge vært spekulert i at journalister har en agenda i Banehei-saken. Det er de som har tatt parti med Viggo Kristiansen og de som støtter det opprinnelige dommen og Agder-politiets arbeid.

Nå kommer det frem at NRKs hovedmann på Baneheia-saken, journalist og vaktsjef for NRK Sørlandet, Thomas Sommerset, i avhør av Jan Helge Andersen blir omtalt som den eneste som han mener dekker saken «grundig».

Det er Nettavisen som idag omtaler saken, men de har av ukjente grunner valgt å anonymisere Sommerset ved å kalle ham XX.

«Hver gang saken blir tatt opp igjen kommer det fram nye ting i media. Media skal egentlig være upartiske, men mistenkte opplever at de sjelden er det, og at de fleste ikke har hatt noen særlig grundig gjennomgang av saken unntatt XX», skriver Nettavisen om avhørsrapporten de fikk tilgang til i begynnelsen av året.

XX (dvs NRKs Sommerset) skal også ha fortalt Jan Helge Andersen at han skulle skrive mye om Baneheia-saken «og at det ville bli ille for Viggo».

Det var mandag 18. oktober i 2021 at avhøret Nettavisen omtaler fant sted. Da satt Jan Helge Andersen på politihuset på Grønland. I tre dager ble han stilt spørsmål, med seg hadde han advokat Svein Holden.

Les også: Arne Pedersens samboer involvert i henleggelsen av voldtektssak mot Jan Helge Andersen

Tidlig i avhøret kommer Andersen inn på det Nettavisen omtaler som «journalist XX som jobber i NRK Sørlandet». Dvs Thomas Sommerset. Den som har jobbet tett med Sommerset i saken omtaler Nettavisen som YY. YY er Odd Isungset. De to lagde et såkalt graveprosjekt for NRK om Viggo Kristiansens rolle i 2020.

Sommerset jobbet med Baneheiasaken for P4 helt tilbake i 2000 da Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) funnet voldtatt og drept. Senere ble han sjef for NRK Sørlandet og fortsatte å skrive om saken.

Boikotter NRK

Advokat Arvid Sjødin reagerer kraftig på det som kommer frem i avhøret. Han og andre støttespillere for Viggo Kristiansen har i flere år vært kritisk til NRKs dekning, skriver Nettavisen.

Dette kan også Resett bekrefte fra sine kilder.

– NRK har over tid og i sum hatt en svært ubalansert dekning av Baneheia-saken generelt og beskrivelser av Viggo Kristiansen spesielt. Det finnes nesten ikke eksempler på kritisk journalistikk fra NRKs side som fremhever at vi her muligens har med et av Norges verste justismord å gjøre, sier Sjødin til Nettavisen og fortsetter.

– NRK etablerte allerede i 2000 et monsterbilde av Viggo. Etter hvert som saken nå har fått en annen vending har man ikke evnet å ha et kritisk blikk på egen journalistikk eller nye momenter i saken.

Fagredaktør i Nyhetsdivisjonen i NRK, Marius Tetlie, mener kritikken fra Sjødin er urimelig. Tetlie skriver til Nettavisen at han ikke vil kommentere kildekontakt deres journalister har hatt.

– Vår medarbeider kjenner seg ikke igjen i Jan Helge Andersens utsagt i avhør, sier han.

Resett har informert NRK om at vi navngir journalistene som Jan Helge Andersen har nevnt i avhørene. Vi har også stilt oppfølgingsspørmål om NRK vil ta Thomas Sommerset av Banheia-dekningen i fremover, men så langt uten å få svar.

