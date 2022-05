annonse

Abid Raja (V) åpner for at de 3,8 milliarder kroner han delte ut i kriseordning til kulturlivet kan ha vært for mye.

Flere selskaper fikk millionbeløp for å spille konserter for helt tomme eller nesten tomme saler i pandemiåret 2020, skriver VG.

Raja mener han ikke har gitt støtte til hvem som helst.

– I departementet sa jeg at ordningene ikke kunne være sånn at en tiltenkt «Morten» som stod med en gitarkasse på hjørnet, men som aldri hadde solgt en eneste billett til en konsert, plutselig kunne få en million fra Kulturrådet, sier Venstre-mannen.

At det under mange konserter var nesten tomme saler, mener Raja vi må forstå.

– Som det eksempelet med at det bare er 20 personer i Oslo Spektrum – i ettertid kan jeg forstå at det ser rart ut, men man må tenke på det fra den tiden vi var i, sier han.

Den tidligere kulturministeren er imidlertid klar på at hvis noen har jukset til seg støtte, som han sier ble gitt for å unngå konkurser, så skal de tas.

– Nå som Kulturrådet ikke lenger bruker like mye av sin kapasitet på å behandle nye innkommende søknader, vil jeg virkelig oppfordre til at de bruker den frigjorte kapasiteten til å ettergå tidligere søknader. Der det er grunnlag for å anmelde eller kreve penger tilbake, er det viktig at det offentlige gjør det. Eventuelle juksere skal tas, sier Raja.

Anette Trettebergstuen (Ap), som tok over som kulturminister etter Raja, er ikke imponert av arbeidet han har gjort.

– Da vi var i opposisjon, foreslo vi å oppbemanne Kulturrådet. Det avslo Raja og den daværende regjeringen. Da vi nå kom i regjering, gjorde vi det, sier Trettebergstuen.

Også Rajas oppfordring til Kulturrådet er ikke noe som får Trettebergstuen til å heve øyenbrynene.

– Det er ikke noen grunn til å tro at Kulturrådet ikke bruker ressurser på å ettergå søknadene. Så det håndteres på forsvarlig vis, avslutter hun.

