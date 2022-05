annonse

annonse

Flere personer ble søndag skutt i en kirke i Orange County i Sør-California.

En person er bekreftet død og flere er kritisk skadd, opplyser myndighetene.

Skytingen skjedde inne i Geneva protestantiske kirke i Laguna, Woods, klokken 1.26pm lokal tid, skriver politiet på Twitter.

annonse

Dispatch received call of a shooting inside Geneva Presbyterian Church at 1:26pm. Four victims have been critically wounded , one with minor injuries. All victims are adults and are enroute to the hospital. One victim is deceased at the scene.

— OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022