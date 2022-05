annonse

Den svenske regjeringen har besluttet at Sverige skal søke om å bli medlem i forsvarsalliansen Nato.

– Vi kommer til å opplyse Nato om at vi ønsker å bli medlem i alliansen, sier statsminister Magdalena Andersson på en pressekonferanse mandag ettermiddag, melder NTB.

Beslutningen ble tatt i et ekstraordinært regjeringsmøte mandag i etterkant av en debatt om Nato-spørsmålet i Riksdagen.

– Sverige vil være i en sårbar posisjon mens søknaden vår er til behandling, sa Andersson.

Regjeringspartiet Socialdemokraterna opplyste søndag kveld at de går inn for Nato-medlemskap, og med det var et flertall av partiene i Riksdagen for å sende en søknad til Nato.

– Det beste for Sverige og det svenske folkets sikkerhet er at vi blir med i Nato, sa statsminister Magdalena Andersson da.

Huitfeldt: – Nye muligheter i forsvars- og sikkerhetspolitikken

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at Finland og Sverige nå ønsker å bli med i Nato viser hvordan Russlands angrep på Ukraina har skapt store og varige endringer i sikkerhetspolitikken.

– Kreml ønsket å holde Nato borte fra Russlands grenser, men har oppnådd det motsatte. Det er viktig å understreke at finsk og svensk medlemskap ikke truer noen. Nå skal vi sikre en rask opptaksprosess og være tydelige i vår solidaritet med Sverige og Finland i overgangsfasen, sier Huitfeldt (Ap) i en uttalelse til NTB.

– Dette gir Norden helt nye muligheter i forsvars- og sikkerhetspolitikken, sier hun.

Støre: – Sikkerhetsgarantier

Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyser i en pressemelding at Norge, Danmark og Island er klare til å bistå med alle nødvendige midler hvis Sverige og Finland blir utsatt for et angrep før de formelt blir Nato-medlemmer. – Dette er et tidsskille for det nordiske samarbeidet. Denne forsikringen er et tydelig signal fra oss. Vi vil gjøre det vi kan for å sikre en rask prosess, slik at Norge kan ratifisere Sverige og Finland som Nato-medlemmer svært raskt, sier Støre. Han sier Norge, Danmark og Island støtter Finland og Sverige fullt ut når de nå søker Nato-medlemskap. annonse

