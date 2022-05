annonse

Tidligere statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, etterbetaler rundt 200.000 skattekroner etter avsløringene om sin boligsituasjon.

Tajik kommer med opplysningene til NRK i sitt første intervju med media etter avgangen som statsråd og Ap-nestleder. I etterkant av avsløringene ble Tajik smittet av korona, og har vært sykmeldt siden begynnelsen av mars.

Hun gikk av etter avsløringene om sin boligsituasjon.

Tajik hadde pendlerboliger i Oslo fra 2006 til 2010, men oppga i sin første søknad at hun ikke hadde andre boligutgifter.

Etter at hun var blitt gjort oppmerksom på at pendlerboligen i så fall var skattepliktig, sendte hun inn en ny søknad. VG avslørte at hun i den la ved en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland.

Hun bodde aldri i boligen, og betalte heller aldri noe for å bo der.

Et revisorfirma har utarbeidet en rapport om hva Tajik skylder, og nå etterbetaler hun i underkant av 200.00 kroner. Til NRK sier hun at hun burde ha håndtert saken bedre, og forstått alvoret på et tidligere tidspunkt.

