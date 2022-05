annonse

Unge Høyre-politiker Arina Aamir legger frem et forslag om å forby klesplaggene i Norge.

Bakgrunnen skal være at Taliban i Afghanistan den 7. mai 2022 besluttet å påby burka på alle kvinner i Afghanistan.

En fylkesforening i Unge Høyre besluttet da å gå inn for et forbud mot burka og niqab i Norge, skriver Aamir i en kronikk hos TV 2.

– Det er sjeldent et forbud er bedre enn et påbud, men akkurat i dette tilfelle så er det nok det, skriver Unge Høyre-politikeren.

Hun legger ikke skjul på at hun var en av de som hadde håpt at Taliban skulle gjøre som de hadde lovet, men at forhåpningene ikke var store.

– Jenter får i dag ikke gå på skole i Afghanistan og de lever allerede svært undertrykket. Som om det ikke kunne bli verre valgte Taliban i helgen å påby burka på kvinner og ta fra dem muligheten til å kjøre bil, skriver Aamir.

Hun går hardt ut mot Taliban og sier at en mann aldri ville ha funnet seg i å bli behandlet på samme måte.

– En mann ville aldri funnet seg i å bruke et plagg som skjuler hans identitet og hans egenhet. En mann ville aldri funnet seg i å leve undertrykket i et styre som tar fra han hans frihet. En mann ville aldri funnet seg i å leve et liv uten mål og mening. Hvor hans drømmer blir tatt fra han og hans fremtid ødelegges. En mann ville aldri funnet seg i det, men det må kvinnene.

Hun skriver videre at kvinnene i Afghanistan ikke har noen mulighet til å komme seg unna denne tvangen.

– Om ikke Taliban tier dem, så har de nok av fedre, brødre og ektemenn til å holde dem stille, skriver Aamir.

Hun gjør så et poeng ut av at dette ikke bare skjer i Afghanistan, men over hele verden, også i Norge.

– Men det er ikke bare i Afghanistan vi finner disse terroristene. De finnes overalt. Vi må huske på at det også er menn i Norge som tvinger sine koner, søstre eller døtre til å bruke dette fengslet av et plagg.

– Det er på tide å ta kampen der vi kan for å bidra til endring og forandring, avslutter den modige Unge Høyre-politikeren.

