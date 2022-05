annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal holde en virtuell tale til World Economic Forum.

Det skriver WEF i en melding på Twitter.

– Zelesnkyj vil bli med på årsmøtet vårt virituelt ettersom krigen fortsetter å ødelegge landet hans, skriver de.

Zelenskyjs har talt til flere nasjonalforsamlinger siden krigen begynte og har oppfordret til militær og anne støtte.

NEW – Ukraine's Zelensky will virtually join Klaus Schwab's annual meeting of the World Economic Forum. pic.twitter.com/NMb7ydOFJ7

— Disclose.tv (@disclosetv) May 13, 2022