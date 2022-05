annonse

Norsk professor mener smell kan fremprovosere posttraumatiske stresslidelser hos flytkninger i Norge. Flere steder i landet ble de tradisjonelle saluttene kansellert 17. mai.

Mange ukrainske flyktninger har ankommet flyktningmottakene. De har alt annet enn glade minner med smell tidlig om morgenen, skriver NRK.

De har intervjuet flere personer. En av de er styremedlem i ukrainske forening Mo i Rana, Julia Opanashchuk Pedersen. Hun sier at de har vært bekymret for at mange flyktninger kan bli redde av smellene.

– Det har vært mye snakk på nyhetene om at Russland kan starte med krigshandlinger i andre land. Vi har vært redd for at de kanskje ikke føler seg helt trygge i Norge heller, sier hun til NRK.

– Traumatisk

Statskanalen har også intervjuet Jon Håkon Schultz. En professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på UiT, Norges arktiske universitet.

Schultz har jobbet mye med flyktninger og traumer, og sier til NRK at uforutsette smell kan fremprovosere posttraumatiske stresslidelser.

– Det er et kjent fenomen at når man har vært utsatt for en traumatiske hendelse som krig er, er det noen påminnere som gjør at du kan få sterke reaksjoner.

Lyden av smell fra en kanon kan ta deg rett tilbake til Ukraina, Syria eller et annet krigsområde, skriver NRK.

– Det som skjer hvis du ikke er forberedt på det er at kroppen setter seg selv og hjernen i alarm-modus, sier Schultz.

Kansellert

Flere steder i landet var salutten kansellert på grunn av hensynet til ukrainske flyktninger, skriver kommunal-rapport.no. Dette er blitt bestemt av forskjellige 17.mai-komitteer, blant annet i Kragerø.

– Årsaken til at det er besluttet å droppe salutten er krigen i Ukraina. Vi har allerede tatt imot noen flyktninger, og det går ukrainske barn på skolene som har opplevd krigen. Dette er barnas dag, og derfor har vi besluttet å droppe salutten, sier medlem av 17. mai-komiteen Inger Nina Isaksen til Kragerø Blad Vestmar.

Arendal, Nes og Larvik var andre kommuner hvor de velkjente smellene uteble på nasjonaldagen.

