Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har arrangert en rekke markeringer, der motdemonstranter har skapt opptøyer.

– Den høyreekstreme organisasjonen SIAN har, i år som i fjor, startet en frenetisk koranbrenningsturné, skriver rådgiver i Antirasistisk Senter, Maria Wasvik i Utrop.

Hun mener å se en forverring:

– Vi som har fulgt SIAN en stund er ikke i tvil om at vi har vært vitne til en viss radikaliseringsprosess blant gruppas sentrale medlemmer det siste året.

Wasvik skriver at SIAN nylig var i Sandefjord, der sinte motdemonstranter reiv ned gjerder og kastet gjenstander.

– Dette er dessverre ikke første gang SIANs markeringer går over styr.

Noen hevder at det eneste rasjonelle er å ikke møte opp når SIAN holder sine markeringer. Uten oppmøte, ingen oppmerksomhet. Det er ikke Antirasistisk Senter enig i.

– Det er alltid viktig å reagere på at slik utilslørt rasisme og regelrett hat gis plass i offentligheten, kanskje særlig når det skjer med lovverkets beskyttelse. Av prinsipp, for å markere solidaritet med de som rammes, men også for å tydelig vise at SIAN og hatet deres ikke representerer vanlige folk. Vi har sett hvordan det går i samfunn der slike holdninger får spire og gro, skriver hun.

– Ved å møte opp, er det god grunn til å tro at flere vil forstå at SIANs prosjekt ikke handler om verken ytringsfrihet eller religionskritikk. Organisasjonen hevder å kritisere religionen islam, men virkemidlene de bruker, og ikke minst hatet de pisker opp, rammer stadig oftere muslimer flest og vanlige folk. Slikt bør ikke aksepteres.

