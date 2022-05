annonse

annonse

Tirsdag presenterer den britiske regjeringen planer for hvordan Storbritannia vil tvinge frem endringer i handelsavtalen med EU for Nord-Irland.

Utenriksminister Liz Truss skal i en uttalelse til parlamentet legge frem «begrunnelsen for vår tilnærming». Dette fremgår av en uttalelse fra en av statsminister Boris Johnsons talspersoner, ifølge NTB.

Johnson har flere ganger truet med å bryte Brexitavtalen, som han mener er skyld i en politisk krise i Nord-Irland som hindrer en ny selvstyre-regjering i å komme på plass der.

annonse

Storbritannia ønsker endringer i den såkalte Nord-Irland-protokollen med EU, som ble inngått etter Brexit i 2019.

Den britiske regjeringen har foreløpig ikke bekreftet hvilke endringer det er snakk om, men flere medier skriver at det dreier seg om en lov som tillater Storbritannia å overstyre enkelte av reglene som regulerer handel fra Nord-Irland.

Dagens regler, som pålegger tollsjekker av varer som ankommer Nord-Irland fra England, Skottland og Wales, undergraver Nord-Irlands posisjon i Storbritannia, ifølge nordirske unionister.

annonse

Nord-Irlands utenriksminister Brandon Lewis sa tirsdag at protokollen «ikke fungerer for næringslivet eller for noen i Nord-Irland».

Lewis sa til Sky News at problemet «helst bør løses i samarbeid med EU» men at «vi vil gjøre det vi må for at varer kan komme inn i Nord-Irland slik de burde – fra Storbritannia som del av Storbritannias indre marked».

Det største probritiske unionistpartiet, Det demokratiske unionistpartiet (DUP), nekter å ta del i en ny regjering, og vil heller ikke ta plass i provinsforsamlingen, før den britiske regjeringen forkaster handelsavtalen med EU.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474