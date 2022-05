annonse

Politiet melder om festbråk flere steder i landet natt til 17. mai.

I Trøgstad skriver øst-politidistrikt på Twitter like før midnatt at foreldre som mistenker at sine barn er der, må komme og hente dem, skriver Dagbladet.

– Stor ansamling av ungdom. Mye fyll og bruk av narkotika. Det anmodes om at foreldre til ungdommer, som kan tenkes å være på stedet, får hentet disse. Det er meldt om behov for helsehjelp for flere av ungdommene grunnet beruselse, opplyser politiet.

Sørvest-politidistrikt melder om en kaotisk situasjon i Vangen i Haugesund.

– Melding om ansamling av mange berusede ungdommer i Vangen. Det er tilløp til slagsmål flere stedet. Politiet er på stedet med flere patruljer og forsøker å få en oversikt. Det har vært flere voldshendelser på stedet, en gutt i tenårene er banket opp. Han har har fått et kutt i hodet og er innlagt på sykehuset til observasjon. Politiet oppfordrer foreldre om å hente sine mindreårige barn skriver politiet på Twitter.

En person skal ha blitt slått ned av tre andre personer, melder politiet i Agder på Twitter.

De melder også om en slåsskamp i Kristiansand sentrum.

– Tre personer er bortvist fra stedet. En person er bitt i fingeren. Politiet oppretter sak, skriver de.

Politiet i Innlandet melder om bråk på Kongsvinger.

– Det har vært tilløp til slåssing mellom flere ved Bæreia. Ingen skal være alvorlig skadet. En gutt i slutten av tenårene er bortvist fra området, skriver politiet på Twitter.

Politiet i Møre og Romsdal, politiet i Nordland og politiet i Trøndelag, melder også om fyll og bråk.

