Det blir for lettvint.

Nylig skrev NRK at det er en voldsom økning av drap med skytevåpen i USA, og konkluderer i overskriften med at det knyttes til pandemi og rasisme. Selv om USAs helsemyndigheter nevner i rapporten fra 2020 at sosial ulikhet og strukturell rasisme kan (may) være blant årsakene til at noen grupper er særlig utsatt for å dø på grunn av skytevåpen.

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) spesifiserer ikke hva denne strukturelle rasismen måtte være, de nevner ingen studier som kan bevise påstanden om rasisme, og det viser ikke til tall og fakta. Å dra rasismekortet er beleilig for demokratene, spesielt påstanden om at rasisme er årsaken til nesten alt som går galt under deres ledelse. Og når tolv amerikanske byer har slått rekorder i 2021 for drap, og de er alle uten unntak, ledet av demokrater, er strukturell rasisme en god unnskyldning å ha.

Det er tallrike grunner til at der er en økning i drap og kriminalitet i USA. Spør du en republikaner vil han kanskje si Defund the Police bevegelsen og demokratenes soft on crime agenda, hvor de kriminelle skal behandles med silkehansker ikke ulikt metoder brukt i Skandinavia. Spør du en demokrat vil hun kanskje si NRA, strukturell rasisme, og Donald Trump og hans velgere, som for venstresiden er synonym med rasisme.

Jarret Stepman som skriver for the Daily Signal går rett på sak og er ikke i tvil om at slagordet Defund the Police er den største årsaken til den plutselige økningen av voldskriminalitet i USA.

Statistikk fra FBI viser en økning på 30 % i voldskriminalitet i 2020 sammenlignet med året før. Det er den den største økningen på ett år siden 1960-tallet. Denne trenden stoppet ikke i 2021, og etter tiår med jevnt fallende kriminalitet, er USA raskt på vei tilbake til et nivå som de ikke har vært vitne til siden tidlig på 1990-tallet.

Stepman kjøper ikke venstresidens forklaringer at den økende volden dreier seg om pandemien, økonomien og våpen:

Amerikas tiårlange nedgang i kriminalitet skjedde mens våpeneierskapet forble høyt og til og med økte. Hvorfor skjedde plutselig økningen i 2020, og i byer med streng våpenkontroll?

Det var ikke voldsomme økninger i kriminalitet under mange andre økonomiske vanskelige tider, som årene etter finanskrisen i 2007. At kriminalitet stammer fra fattigdom, ser ikke ut til å være tilfelle i praksis.

Å koble økningen i kriminalitet direkte til COVID-19-pandemien er tvilsomt. De fleste andre land opplevde en nedgang i kriminalitet, og absolutt ingen land hadde den rekordstore økningen i vold som vi har sett i USA.

Jarret skriver at økningen i voldelig kriminalitet begynte egentlig ikke før etter George Floyds død og de påfølgende protestene og opptøyene:

Budskapet rett etter Floyd-hendelsen var at lovens håndhevere er et problem, og at den er – med mange aktivisters ord – systemisk rasistisk. Svaret på problemene våre var Defund the Police og endre måten vi utfører rettshåndhevelse på. Dessverre ble det bare ikke et slagord. I stedet ble det en idé tatt på alvor av statlige og lokale myndigheter som fulgte en kurs som undergravde lov og orden og skapte en landsomfattende epidemi av kriminalitet som kanskje ikke vil avta med det første.

Får å bevise påstanden sin har Jarret undersøkt flere velkjente byer i USA som ble rammet av økningen i voldskriminalitet og hva slags tiltak de tok etter Defund the Police debatten.

Minneapolis

Etter Floyds død i hendene på en politibetjent i Minneapolis 25. mai 2020, ble byen et slags episenter for Defund the Police-bevegelsen. Aktivister fra BLM og Antifa brente store deler av byen til grunne og plyndret virksomheter. Mange eid av svarte amerikanere og andre minoriteter, som skrevet av Los Angeles Times. Defund the Police ble byrådsmedlemmens hjertesak. Byens holdning og offentlige uttalelser om politiet skapte det jusprofessor Paul Cassell har kalt “Minneapolis-effekten.” Det er der politisk retorikk og reduksjon av proaktivt politiarbeid og en underbemannet politistyrke som resulterer i høyere kriminalitet. Ikke overraskende skjøt voldelig kriminalitet i været. Drap nesten doblet seg fra 2019 til 2020. Og 2021 var verre, med bare ett drap fra rekorden satt i 1995. Dette mens andre forbrytelser, som bilkapring, også økte.

Men til slutt fikk mange innbyggere i Minneapolis nok. Et Defund the Police lovforslag ble stemt ned i november 2021, delvis fordi svarte innbyggere i nord-Minneapolis stemte overveiende Nei!

Nå ønsker Minneapolis å ansette flere politifolk.

Portland

Jarret kaller Portland, Oregon, nok en poster child for progressivt lederskap som fører til dysfunksjon og høy kriminalitet. Portland opplevde over 100 dager i strekk med protester, hvorav mange ble til opptøyer som ødela store deler av byen. Distriktadvokaten i Multnomah County, Mike Schmidt, nektet å straffeforfølge de fleste opprørerne.

Da daværende president Donald Trump tilbød seg å sende bistand til Portland, sendte Ordfører Ted Wheeler, som selv deltok i protestene, et sarkastisk svar som ga Trump og den føderale regjeringen skylden for eskaleringen av volden. Etter hvert som Portland gikk over i anarki, økte volden og kriminaliteten:

Nasjonalt økte drap med nesten 30 % fra 2019 til 2020, basert på FBI-data, rapporterte Fox News. I Portland øker imidlertid dødelig vold i en raskere hastighet enn nesten alle større byer, med en økning på 83% i drap i 2020, ifølge Associated Press.

Drap fortsatte å øke i 2021. Siden august 2020, har rundt 200 politi sluttet i Portland. Mange, i sine exit-intervjuer, siterte lav moral, mangel på støtte fra byens embetsmenn og utbrenthet fra måneder med protester.

Portland defunderte politistyrken sin i 2021, men hvor mye skade var allerede gjort, spør Jarret?

Chicago

Chicago var åstedet for noen av landets største protester og opptøyer, med store deler av sentrum brent og ødelagt. Folkemasser rev seg gjennom byens berømte shoppingdistrikt, Magnificent Mile, og plyndret butikker i hopetall. Dette har nå blitt vanlig. Ordfører Lori Lightfoot støttet stort sett protestene i byen, og lovet å kutte 80 millioner dollar fra politibudsjettet, noe Chicago også gjentok i 2021. Hun har også beskyldt forhandlere for ikke å gjøre nok for å beskytte seg selv.

Etter opptøyene har skyting i sentrum tredoblet seg siden 2019. Andre voldelige forbrytelser har steget til nivåer som ikke er sett på 25 år. Bare i forretningsdistriktet i sentrum – har det totale antallet skytinger og total skyting per 1000 innbyggere økt med nesten 220 % siden 2019. I tillegg har det vært en økning på 35 % i seksuelle overgrep og 51 % i biltyverier.

Nå, bare et år etter å ha defundert politiet, ber Lightfoot den føderale regjeringen om å gå inn og redde Chicago fra volden som er ute av kontroll.

Philadelphia

Ledere i Philadelphia støttet også Defund the Police trenden, men måtte snu og refundere politistyrken da kriminaliteten skjøt i været. Men det forteller ikke hele historien skriver Stepman. Voldelig kriminalitet hadde allerede økt før pandemien og BLM-opptøyene i 2020. Og det kan vi delvis takke Larry Krasner, Philadelphias distriktadvokat og støttet av George Soros. På valgnatten da Krasners vant sang hans tilhenger, F**k the FOP (the Fraternal Order of Police) og No good cops in a racist system!

På vegne av sosial rettferdighet nekter Krasners kontor å straffeforfølge mange forbrytelser, inkludert mange alvorlige. Resultatet har vært en katastrofe, og slettet de store fremskrittene Philadelphia hadde oppnådd innen kriminalitet fra 1990 og begynnelsen av 2000-tallet. Kyle Frammin, en reporter for The Federalist uttalte at DA Krasner har i møte med økende kriminalitet fremmedgjort politiet, tvunget ut aktorer og rigget kausjonssystemet for å dumpe flere kriminelle tilbake på gata:

Den gjennomsnittlige philadelphian har større sjanse for å bli offer for en forbrytelse enn noen gang før. Dette er “fremskrittet” venstreorienterte påtalemyndigheter har gjort.

Etter opptøyene i 2020 var det et massivt hopp i voldskriminalitet så vel som andre lovbrudd. Trenden avtok ikke. I 2021 ble 559 mennesker myrdet i Philadelphia, det høyeste i byens historie.

San Francisco

Her er det ingen overraskelse skriver Stepman. Vestkystbyen som nå er kjent for sin venstreorienterte politikk og ettergivende holdning til narkotika og hjemløshet, har blitt rystet av vold og kriminalitet.

Etter Floyd-protestene refunderte borgermester London Breed og andre byledere politistyrken med et enormt beløp. Ikke bare det, men byen har også en av de mest beryktede venstreorienterte distriktsadvokatene i landet, Chesa Boudin. Også støttet av George Soros. Faren til Boudin, et medlem av terroristen Weather Underground på 1960-tallet, sonet 40 år i fengsel i forbindelse med drapet på to politibetjenter og en Brinks vakt under et mislykket ran. Boudin avslår også fra å straffeforfølge alvorlige forbrytelser. Samtidig reduserer han straffer og inntar en anti-politiets holdning til rettshåndhevelse. Og med det har kriminaliteten eksplodert og San Fransico er nå i topp 2% av de farligste byene i Amerika, ifølge noen statistikker.

Kaoset har til og med rystet byens pålitelige venstreorienterte politikere hvor en av dem uttalte:

Det er på tide at regimet til kriminelle som ødelegger byen vår tar slutt. Og det kommer til en slutt når vi tar skritt for å være mer aggressive med rettshåndhevelse, mer aggressive med endringene i vår politikk og mindre tolerante overfor all the bulls*** som har ødelagt byen vår.

Los Angeles

Englenes by, har som Philadelphia og San Francisco, støttet Defund the Police og en radikal distriktsadvokat som nekter å straffeforfølge forbrytelser. George Gascón, også støtte av George Soros, har produsert en lang liste med måter å ikke straffeforfølge kriminelle på. Nylig, etter at ung kvinne ble knivstukket i hjel i en eksklusiv møbelbutikk av en hardbarket kriminell uttalte John McKinney, assisterende distriktsadvokat i Los Angeles County, om Gascons retningslinjer:

Vi er ikke fokusert på ofre, vi er ikke fokusert på offentlig sikkerhet, og i Los Angeles County vet du, sjefen min, George Gascón, har en svakhet for kriminelle. Han har skapt et miljø der kriminalitet trives her i Los Angeles County ved å eksplisitt fortelle det kriminelle samfunnet du kan begå forbrytelser, visse forbrytelser vil jeg ikke straffeforfølge deg i det hele tatt.

Tallene bekrefter det.

I 2019 var det 258 drap i Los Angeles, og det økte til 355 i 2020. I 2021 var det 397 drap, det høyeste tallet siden 395 drap i 2007.

New York

New York City hang seg også på Defund the Police trenden og etter BLM-opptøyene i 2020, trakk bystyret rundt 1 milliard dollar ut av politibudsjettet. Byens ordfører på den tiden, Bill de Blasio sa det var den rette tingen å gjøre.

Kan du gjette hva som skjedde videre? spør Jarret. Voldskriminaliteten went through the roof. Antall skyteepisoder steg med 97 prosent; fra 777 i 2019 til 1531 i 2020; og drap økte med 44 prosent fra 319 til 462, (tallene er fra NYPD).

Og det ble ikke noe bedre i 2021. Mens byens nye ordfører, Eric Adams, i det minste retorisk har forpliktet seg til å ta en tøffere holdning til kriminalitet, ser situasjonen dyster ut. Den nye distriktsadvokaten, Alvin Bragg, kunngjorde at han ville slutte å straffeforfølge mange forbrytelser og ville redusere straffen for noen typer væpnet ran til nivået av en forseelse.

Det ser ut til at byen i løpet av bare noen få år utsletter revolusjonen for å bekjempe kriminalitet som ble startet av ordfører Rudy Giuliani på 1990-tallet, skriver Jarrett.

For et par dager hørte jeg en kommentar på radioen og et godt råd til demokratene. Hver gang dere får en ide eller har en god løsning på problemene i samfunnet, gjør det stikk motsatte av det dere tenker, og det vil bli det beste for alle involvert.

Med tanke på Defund the Police idéen er det et glimrende råd.

