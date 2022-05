annonse

annonse

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz vekker reaksjoner etter å ha sagt at han ikke vil besøke Kyiv.

En rekke europeiske ledere har de siste ukene strømmet til Ukrainas hovedstad der de har møtt president Volodymyr Zelenskyj.

Scholz har ikke vært blant dem. Det antas at det er for å markere sin misnøye med at ledelsen i Kyiv i forrige måned takket nei til et besøk fra Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, ifølge NTB.

annonse

– Jeg stiller meg ikke i køen sammen med en gruppe mennesker som drar på lynvisitt for at det skal tas bilder. Det må handle om mer konkrete ting, sa Scholz til kringkasteren RTL mandag.

Uttalelsen har vakt sterke reaksjoner. CDU-leder Friedrich Merz, som selv nylig besøkte Zelenskyj, er svært kritisk.

Han viste til at både utenriksminister Annalena Baerbock og presidenten i den tyske nasjonalforsamlingen, Bärbel Bas, er blant dem som nylig har vært i Kyiv.

annonse

Scholz hadde imidlertid en telefonsamtale med Zelenskyj tirsdag, og de to lederne ble under samtalen enige om «å holde tett kontakt», ifølge den tyske statsministerens talsmann Steffen Hebestreit.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474