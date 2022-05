annonse

Rettssaken mellom Johnny Depp og Amber heard fortsetter, og Heard har blitt grillet i vitneboksen over to dager.

Pirate of the Caribbean stjernen, Johnny Depp, gikk til søksmål mot sin tidligere kone, Amber Heard for æreskrenkelse. Depp krever rundt 400 millioner kroner av Heard, som har svart med et motsøksmål, og krever det dobbelte av Depp.

Heard hevder Depp har mishandlet henne i årevis, både fysisk og psykisk. Hun hevder å ha blitt slått og banket opp av en sånn grad at hun fryktet Depp ville drepe henne.

Depp svarer med at det var Heard som mishandlet ham og ikke omvendt.

Under rettssaken har Depp virket troverdig under det meste av sin forklaring, mens Heard har hatt flere forklaringsproblemer.

Under utspørringen fra Depps advokat, Camille Vasquez, slet Heard på flere punkter. Blant annet hevdet Heard å ha blitt slått så hardt av Depp ved enkelte anledninger, at hun fryktet hun hadde brukket nesen. Hun hevdet også at leppen hennes ble slått så hardt at det «føltes som den gikk inn i en tann».

Bilder Heard selv har tatt i etterkant av skadene hun hevder å ha fått, viser ingen tegn til reelle skader, men bærer heller preg av å være endret ved hjelp av fotoprogram.

Heard hevder å aldri ha gjort noe galt, og at hun aldri har slått noen. Hun har imidlertid innrømmet å ha slått Depp ved en anledning, da hun ifølge egen forklaring, måtte stoppe Depp fra å dytte sin søster ned en Trapp.

Sikkerhetsvakten som var til stede under den episoden har en annen forklaring. Han hevder at søsteren ikke var mellom Heard og Depp, men at Heard slo Depp når hun sto rett foran ham.

Heard hevdet også under sitt avhør i 2016 at søsteren ikke var mellom dem.

Det ble også spørsmål om skuespilleren James Franco. Han skal ha besøkt Heard i hjemmet etter en voldsom krangel hun hadde hatt med Depp dagen før. Johnny Depp selv var da utenbys, og Heard skal ha byttet låser til leilighetene hun hadde.

Se videoen av Heard og Franco i heisen her:

Selv sier Heard at Franco kun var en venn og at hun ikke hadde et forhold til ham.

– Han var min venn og bodde nærmest rett ved siden av meg. Jeg hadde brukt opp mitt støttenettverk og var glad for alt vennskap jeg kunne få, sa Heard.

I en overvåkningsvideo fra heisen i bygget hvor Depp og Heard bodde, kan man se Franco lene hodet på skulderen til Heard på en måte som kan virke litt mer enn bare vennlig.

Heard forklarte dette i retten.

– Etter at han så hvordan ansiktet mitt så ut etter at Johhny hadde slått meg, så lente han hodet mot skulderen min. Han tok på siden av ansiktet mitt også.

Heard ble senere konfrontert med en episode hvor hun skal ha slått en tidligere kjæreste av seg, fotografen og maleren Tasya van Ree i 2009.

– Jeg har aldri angrepet eller slått noen av mine partnere, svarte Heard.

