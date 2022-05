annonse

Drapstiltalte Espen Andersen Bråthen avbrøt forklaringen sin i Buskerud tingrett onsdag ettermiddag etter to timer og et kvarter.

Bråthen var blitt forhørt om hendelsesforløpet rundt drapene som fant sted 13. oktober. Han hadde svart svært detaljert om hvert enkelt pilskudd han hadde avfyrt i og rundt Coop-butikken i Kongsberg.

Klokka 14.45 avbrøt han aktor og spurte om dette var et avhør, melder NTB.

Da dommeren svarte bekreftende på dette og forklarte at han ikke var pliktig å forklare seg, svarte Bråthen at han da ikke ville forklare seg noe mer.

Dermed ble rettssaken avsluttet for dagen, men retten tar høyde for at det kan hende Bråthen vil forklare seg mer torsdag. Han har foreløpig bare forklart seg om pil og bue-angrepene i og ved butikken, han har ikke kommet til detaljene rundt de fem drapene han er tiltalt for.

