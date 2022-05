annonse

annonse

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans rådgiver opplyser at presidenten har snakket med statslederne i Sverige og Finland, om det potensielle Nato-medlemskapet til de to landene.

Tidligere på dagen onsdag rapporterte Financial Times at Tyrkia midlertidig har blokkert videre hurtigbehandling internt i Nato av søknadene fra Sverige og Finland. De to landenes ambassadører leverte søknadene om medlemskap til generalsekretær Jens Stoltenberg onsdag.

– Nato-utvidelsen gir bare mening for oss i bytte med respekt for våre bekymringer, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en tale til sine partivenner i det tyrkiske parlamentet onsdag.

annonse

VG har fått bekreftet fra velinformerte kilder at Natos råd, medlemslandenes ambassadører hadde sin første gjennomgang av status for de to søkerlandene, og Tyrkias innvendinger, onsdag.

Den tyrkiske kringkastingen TRT Haber har meldt at Tyrkia har sendt formelle begjæringer til Sverige og Finland om utlevering av til sammen 33 personer som skal stilles for retten for ulike terror-anklager. Noen av de ettersøkte har tilknytning til PKK, det kurdiske arbeiderpartiet, som er terrorlistet i en rekke land. Andre kan ha forbindelser til den såkalte Gulen-bevegelsen, som Tyrkia mener står bak det mislykkede kuppforsøket i landet i 2016.

Tyrkias krav til Sverige og Finland, som angår de kurdiske kontaktene, er sammenfattet av nettstedet Sabah i en tipunkts liste:

Sverige og Finland må anerkjenne PKK og tilknyttede organisasjoner som terrornettverk. Offisiell kontakt med de overnevnte organisasjonene må opphøre. Økonomisk støtte til syriske YPG må opphøre. Kontakten med kurdiske organisasjoner i Syria og Irak må stoppes. Gulen-bevegelsen kan ikke få drive lobbyaktiviteter fra Sverige eller Finland. De etterlyste personene som Tyrkia vil stille for retten, må utleveres. All aktivitet som truer Tyrkias nasjonale sikkerhet må stanses. Landene må etablere et anti-terrorsamarbeid med Tyrkia. Alle pengetransaksjoner som være bidragende til finansiering av PKK, må stoppes. All aktivitet i ikke-statlige organisasjoner som arbeider mot Tyrkias interesser, må opphøre.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474