India har stoppet forhandlingene med Russland om å kjøpe 10 Kamov Ka-31 militærhelikoptre for 520 millioner dollar.

Den indiske regjeringen har suspendert forhandlingene med de russiske våpenprodusentene Rosoboronexport og Russian Helicopters på ubestemt tid, opplyser en anonym tjenesteperson i det indiske forsvarsdepartementet til Defense News.

Vedkommende, som ikke var autorisert til å snakke med pressen, opplyste at suspenderingen skyldes bekymringer over Moskvas evne til å levere ordren, samt problemer knyttet til betalingsoverføringer, som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Amit Cowshish, en tidligere finansiell rådgiver for oppkjøp i det indiske forsvarsministeriet, opplyste at beslutningen også kan skyldes press fra det internasjonale samfunnet, grunnet Russlands invasjon av Ukraina. Andre faktorer kan inkludere budsjettbegrensninger og Indias preferanse til å gå til innkjøp av lokalt utviklede våpensystemer.

En fastlåst situasjon i forhandlingene rundt tekniske og økonomiske spørsmål kan også ha spilt en rolle, bemerket han.

India ba om å kjøpe Ka-31-helikoptrene fra Russland i mai 2019, men oppkjøpet har stått overfor flere forsinkelser på grunn av coronaviruspandemien og utstyrets høye prislapp.

Oppkjøpssamtalene ble gjenopptatt i februar 2022 etter at partene hadde blitt enige om en prislapp på 520 millioner dollar for de 10 helikoptrene, men avtalen har siden blitt satt på vent, ettersom partene ikke har kunnet bli enige om en valutamekanisme for å gjøre opp i rupier-rubler.

Tjenestepersonen sa også at Indias sentralbank, Reserve Bank of India, har jobbet på overtid siden mars 2022 for å etablere en alternativ betalingsmekanisme, men også at forhandlerne ikke har klart å komme til enighet.

Viktige våpensystemer

Tjenestepersoner i den indiske marinen har opplyst at beslutningen vil utgjøre et tilbakeslag for sjøforsvaret, fordi Ka-31-helikoptrene er viktige for at landets andre hangarskip, INS Vikrant, skal nå sitt fulle potensial. Skipet ble bygget lokalt i India og skal settes i drift i juli.

Verken tjenestepersoner fra det indiske forsvarsdepartementet eller marinen ville diskutere om hvorvidt India utforsker andre leveringsalternativer for å gå til anskaffelse av lignende våpensystemer.

Det indiske sjøforsvaret opererer for tiden 14 Ka-31-helikoptre, som ble innført gradvis – fire i 2003, fem i 2005 og fem i 2013. Utstyret er avhengig av tilgang til produsenten av originalutstyret for reservedeler, reparasjoner og generelt vedlikehold og oppgraderinger.

