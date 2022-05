annonse

Mener kroppspreferanser er medfødt, ikke tillært.

Jordan B. Peterson er klinisk psykolog og kjent som en konservativ stemme i den offentlige debatten. Forfatteren av flere bøker og youtuberen med fem millioner følgere tar ofte for seg emner som identitetspolitikk, kjønnsstudier og postmodernisme.

Men Petersons hverdag består ikke bare av filosofering og vitenskapelig litteratur. Innimellom synes professoren også å tillate seg mer trivielle sysler.

Forleden leste Peterson NY Posts oppslag om XXL-modellen Yumi Nu, som er avbildet i en badedrakt på forsiden av Sports Illustrated, og tok til Twitter for å si sin mening.

– Beklager. Ikke vakkert. Og ikke et gram autoritær toleranse kommer til å endre den saken, slo Peterson fast.

Sorry. Not beautiful. And no amount of authoritarian tolerance is going to change that. https://t.co/rOASeeQvee — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) May 16, 2022

Den overvektige modellen (25) skal ikke ha uttalt seg om kritikken. Internettfolket på Twitter sørget heldigvis for å krenkes på hennes vegne, og slo kraftig tilbake.

– «Autoritær»? Lubne kvinner på forsiden av et magasin? Du høres ut som en parodi av deg selv, heter det fra en Twitter-bruker, som raskt fikk svar på tiltale.

– Det er et bevisst progressivt forsøk på å manipulere oppfatningen av skjønnhet, basert på idiot-filosofien at slike preferanser er tillært, responderte Peterson.

– Men ikke la fakta stoppe deg, la professoren til, og delte to vitenskapelige studier han mener underbygger påstanden om at kroppspreferanser er medfødt.

Sorry. Not beautiful. And no amount of authoritarian tolerance is going to change that pic.twitter.com/XGIk7b1kLu — hasanabi (@hasanthehun) May 16, 2022

– Han har alltid vært en parodi på en «intellektuell» psykolog, smalt det fra José.

– Skjønnhetsidealer endrer seg over tid. Dessuten la du ved to studier som ikke underbygger poenget ditt, mener en av Twitters allvitende brukere.

Men Peterson får også støtte.

– Hun er vakker, men jeg ville foretrukket å ha litt bedre form, skriver Martina.

– Gutta… hadde hu droppa de ekstra kiloene så hadde hu vært terningkast seks.

Yumi Nu skal ikke ha vært klar over at hun skulle opptre som cover-modell, men sier til NY Post at hun ble overrumplet da hun fikk se forsiden.

– Jeg klarte ikke si et ord. Jeg hadde gåsehud over hele kroppen. Jeg skalv, jeg gråt. De klarte virkelig å lure meg, sier Nu til NY Post.

Amerikanske Nu vokste opp i New Jersey og Maryland, og bor nå i Los Angeles. Hun har nederlandsk og japansk opphav.

Peterson har nå deaktivert sin Twitter-konto.

Han mener plattformens «incentive struktur» gjør den «iboende og farlig gal», og skal nå forske på «de tekniske grunnene til at Twitter gjør oss alle sinte».

– Denne endeløse floden av ondsinnede fornærmelser er egentlig ikke noe som kan oppleves noen andre steder, skriver Peterson. – Ha det så lenge.

