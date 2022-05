annonse

annonse

Norge tok en viktig seier med 5-3 over Østerrike i ishockey-VM onsdag. Mye tyder dermed på at eliteplassen er sikret også for neste år.

Mats Rosseli Olsen (2), Andreas Martinsen, Martin Røymark og Martin Rønnild sto for scoringene.

– Vi hadde litt mer «kylan» enn i tidligere kamper. Vi gjorde en mye bedre jobb denne gangen, sa VM-debutant Rønnild etter å ha satt inn 5-3-målet med tolv sekunder igjen.

annonse

Landslagskaptein Mathis Olimb var litt usikker foran kampen, men testet seg under oppvarmingen og ble klarert til spill.

Østerrike gikk inn i årets elite-VM istedenfor Hviterussland, og nasjonen har så langt overrasket med å holde USA til uavgjort (tap i forlengning) og seier over Tsjekkia på straffer.

Norge håpet å ha den gode avslutningen mot Latvia med seg, men laget fikk en tungt start. Først røk Ken André Olimb på en tvilsom utvisning som førte til at Dominique Heinrich satte 1-0. Så ble det en ny utvisning da Peter Thoresen ba om videostudie av målet (coaches challenge). Nordmennene mente at en østerriker var inne i feltet og var borti Henrik Haukelands snapphanske før pucken gikk i mål. Dommerne mente derimot at scoringen var grei.

annonse

I og med at man tapte utfordringen, ble det en ny utvisning. Men Norge slo tilbake i undertall, og Rosseli Olsen gjorde 1-1 på en giftig kontring.

– Jeg er vel på rett plass til rett tid. Deilig at vi klarer å vinne en så viktig kamp. Vi visste det ville bli tøft, og det er deilig med tre poeng etter denne kampen, sa Rosseli Olsen.

Snudde kampen

For Thoresens menn klarte å snu kampen. Martinsen satte 2-1 etter 55 sekunder i midtperioden. Da var det østerrikerne som protesterte, men dommerne ga Norge medhold og godkjente scoringen.

De norske spillerne skulle unngå unødvendige utvisninger, men Max Krogdahl var direkte klønete da han upresset sendte pucken over vantet i egen sone. Det betydde utvisning, og Østerrike utnyttet situasjonen til å utligne til 2-2 ved Lukas Haudum.

Røymark passerte 116 spilte landskamper og rykket opp til fjerdeplass på den norske adelskalenderen. Han var våkent framme foran mål og styrte inn 3-2 på et skudd fra Michael Haga.

– Litt rotete spill, er min oppsummering. Vi hadde litt flyt på målet mitt, sa Røymark til Viasat.

Burde punktert kampen

Norge fikk mulighet til å spille fem mot fire i fem minutter, og i overtallet klarte Rosseli Olsen å øke til 4-2. I den gode norske perioden burde man punktert kampen tidligere.

Østerrikerne derimot reduserte til 3-4 og gjorde at kampen levde helt inn. De tok også ut målvakten mot slutten, men denne gangen hadde de ikke samme flyten som mot Tsjekkia og Martin Rønnild satte 5-3 i åpent mål etter at Kristian Jakobsson hadde snappet pucken.

annonse

Mathis Olimb spilte for øvrig sin 115. landskamp og gikk forbi legenden Jim Martinsen på statistikken.

Det norske laget har tapt 0-5 for Finland, slått Storbritannia 4-3 etter straffer og tapt 2-3 for Latvia tidligere i VM. Laget har igjen den sterke trioen Tsjekkia (21/5), Sverige (22/5) og USA (24/5) i gruppespillet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474