annonse

annonse

Bare 19 prosent av de under 30 år vil ha Norge med i EU.

Det viser en ny undersøkelse som NHO står bak, skriver Klassekampen.

Et argument fra ja-siden har vært at de unge aldri har blitt hørt i EU-saken. Nå har altså Opinion som gjorde undersøkelsen for NHO, funnet ut at kun 19 prosent av unge under 30 år ville ha stemt ja til EU, selv om hele 74 prosent av den samme gruppen vil ha mer internasjonalt samarbeid.

annonse

Unge Høyre-leder Ola Svenneby, sier han ikke er overrasket over denne målingen.

– Den store bevegelsen for medlemskap i EU har ligget i dvale siden finanskrisen. Vi må ta selvkritikk for ikke å ha belyst de positive sidene bedre, sier han.

Høyre er et av partiene på Stortinget som vil ha Norge med i EU nå og mener det burde avholdes en ny folkeavstemning om dette. Svenneby mener imidlertid ikke at Unge Høyre er i utakt med unge velgere.

annonse

– Unge Høyre fikk bare 13 prosent ved skolevalget, men ingen partier får over 50 prosent, som trengs for et EU-ja. Slik sett er 19 prosent et godt utgangspunkt, sier Unge Høyre-lederen.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra MDG, som vil ha Norge med i EU, er oppgitt over at EU-undersøkelser er formulert som ja/nei-spørsmål.

– Det reflekterer irrelevansen i skinndebatten som vi har hatt om EU i Norge frem til nå. De spør om noe ingen har noen forutsetning til å vite noe om. Det er nesten fordummende, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474