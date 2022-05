annonse

Paris St-Germain-spiller Idrissa Gueye nektet å spille en kamp der klubben hadde regnbue-farger på draktnummeret, melder BBC.

Den 32 år gamle tidligere Aston Villa- og Everton-midtbanespilleren var fraværende fra lørdagens 4-0-seier over Montpellier, da hans egen klubb ønsket å vise støtte til LGBTQ+-samfunnet ved å ha Pride-symboler på drakten.

PSG-sjef Mauricio Pochettino uttalte at Gueye ikke kunne spille på grunn av «personlige årsaker». Det franske fotballforbundet (FFF) skal ha skrevet til Gueye for å avklare hvorfor han var fraværende.

BBC Sport har henvendt seg til Gueyes representanter for kommentar.

– En ekte mann

I England har Crystal Palaces Cheikhou Kouyate og Watfords Ismaila Sarr utrykt støtte til sin senegalske lagkamerat. Daily Mail skriver at både Watford og Crystal Palace skal ha blitt rasende over støtten.

Kouyate la ut et bilde av seg selv sammen med Gueye på Instagram, med en bildetekst der han kaller Gueye «en ekte mann». Watford-vingen Sarr la ut et bilde av ham og Gueye akkompagnert av tre hjerte-emojier og bildeteksten «100%».

Gueye er ifølge Daily Mail en sterkt troende muslim. Det er også de to andre spillerne som har vist sin støtte. Alle tre har imidlertid skrevet mange twitter-meldinger der de gir støtte til «Black Lives Matter».

Ulovlig

Senegaleseren har blitt kalt en homofob i Frankrike for å ikke bære Pride-symbolet. I hjemlandet får han imidlertid støtte fra presidenten.

– Jeg støtter Idrissa Gana Gueye. Hans religiøse tro må respekteres, skrev president Macky Sall på Twitter.

Homofili er ulovlig i Senegal.

På Twitter har det også kommet mange støttemeldinger fra muslimer. Noen har også valgt å legge ved bilder der Pride-flagget står i brann.

Mange bruker hastaggen #WeareallIdrissa.

– Alle muslimer er stolt av deg, skrives det flere steder.

