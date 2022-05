annonse

Flere moderate republikanske senatorkandidater fremmer teorien om utskifting av den hvite befolkningen.

Teorien går ut på at det fins en hemmelig konspirasjon om at den hvite befolkningen i Europa skal byttes ut med en muslimsk befolkning, skriver NTB.

Teorien blir nå brukt av et halvt dusin ellers moderate republikanske senatorer i sin valgkamp, som hevder at plottet går ut på å redusere den hvite andelen av befolkningen ved å slippe inn hundretusener av immigranter.

For tre uker siden anklaget en republikansk senatorkandidat i Arizona, Blake Masters, demokratene for å ville oversvømme USA med millioner av latinamerikanske immigranter «for å endre landets demografi».

Noen dager senere sa Eric Schmitt, som er justisminister i delstaten Missouri og kandidat til Senatet, at demokratene forsøker fundamentalt å endre landet gjennom ulovlig innvandring.

Senatorkandidaten i Ohio, JD Vance, anklaget demokratene for å forsøke å skifte ut velgerne og advarte mot en invasjon.

– Demokratene har besluttet at de ikke kan vinne gjenvalg i 2022 uten å hente inn et stort antall nye velgere for å ta plassen til dem som alt er her, sa han til Fox News.

Fem eksperter på hatsnakk er ikke i tvil, og sier at uttalelsene fremmer en grunnløs rasistisk teori, selv om kandidatene ikke nevner rase direkte.

– Kommentarer som dette illustrerer det essensielle i utskiftingsteorien. De forutser en rasemessig dommedag og hevder at det dreier seg om en overordnet plan. Det er bare språkbruken som er myket opp, sier professor Brian Hughes ved American University.

– Den grunnleggende historien er den samme vi ser i hvit makt-chatter på internett: En fiende planlegger dommedag for hvite amerikanere ved å fylle landet med ikke-hvite, sier han.

President Joe Biden fordømte teorien og dem som sprer den, da han tirsdag kom til Buffalo for å treffe pårørende til de drepte i masseskytingen før helgen.

– Hat, gjennom mediene, politikk og internett, har radikalisert noen fremmedgjorte, fortapte og isolerte mennesker til uten grunn å tro at de blir skiftet ut, det er ordet som brukes, skiftet ut, av andre folk som ikke ser ut som dem, sa han.

– Jeg appellerer til alle amerikanere om å avvise løgnen. Og jeg fordømmer dem som sprer den for å få makt, politisk myndighet og profitt, sa Biden.

Tidligere president Donald Trump advarte gjentatte ganger mot en innvandringsinvasjon langs USA sørlige grense.

