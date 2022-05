annonse

Nytt skatteforslag tvinger de rike til å dokumentere privatflybruken. Skattejurist tror det blir noen privatfly til salgs fremover.

Med regjeringens nye skatteforslag må slike som Petter Stordalen dokumentere privatflybruken. Hvis ikke kan de få en skatteregning på 100 millioner kroner eller mer, skriver Dagens Næringsliv.

Finansminister Vedum ønsker å stramme inn på skattereglene, som blant annet betyr økt skatt på privatbruk av fly, helikopter, båter og eiendom som eies av selskaper. Det skal skattes like mye som utbytte, men mange omgås det, og en tror at 1,75 milliarder kroner blir unndratt skatt.

Aksjonærene vil få full skatt på formueobjekter, om de ikke kan dokumentere utleie eller annen næringsfremmende bruk.

– Det er nok en del som vurderer å gjøre endringer i eierstrukturen før nye regler blir vedtatt. Det blir nok noen privatfly til salgs, sier Bettina Banoun, som er skatteadvokat og partner i Wiersholm, og legger til:

– Jeg kan ikke kommentere konkrete eksempler, men kan bekrefte at regjeringen har foreslått vidtgående regler som innebærer at 104 prosent av flykostnaden tas til inntekt årlig, så vil dette medføre at hele flyet er betalt i skatt hvert annet år. Forslaget er sånn sett drakoniske og langt mer tyngende enn de danske reglene.

Dagens Næringsliv kontaktet Petter Stordalen, men der får de høre av en rådgiver at flyet hans er eid gjennom Jetfly as, et datterselskap av Stordalen-familiens Strawberry Holding. Men det flyet er igjen charter hos Sundt Air og har flere eiere og flere klienter. Sundt Air er den største operatøren av privatfly i Norge, og drifter en rekke av flyene til norske milliardærer.

– Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende skattereglene, men har ikke gjort endelige beregninger på hvordan dette vil slå ut for den enkelte. Flyet du her viser til, har flere eiere og brukere, og det vil også påvirke skatteutmålingen for den enkelte. Utover det ønsker vi ikke kommentere forhold mellom oss og våre kunder/brukere, skriver daglig leder Tor Bratli i Sundt Air i en tekstmelding til Dagens Næringsliv.

SV er likevel fornøyd

– Dette er en klok regelendring, som ikke kommer en dag for tidlig, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i Sosialistisk Venstreparti.

