Fagsjef Andreas C. Halse i tankesmien Agenda reagerer på venstresidens standpunkt hva gjelder Nato.

– Jeg mener det går et skille 24. februar i år. Før det var jeg uenig i Nato-standpunktet til SV og Rødt. Nå synes jeg at det er helt uvirkelig å se for seg at Norge skal ut av Nato, sa Andreas C. Halse, som var leder i Sosialistisk Ungdom (SU), SVs ungdomsparti, fra 2012 til 2014, på Politisk kvarter på NRK onsdag.

Han er kritisk til hvordan SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa har blandet seg inn i Sveriges Nato-debatt.

I SV og Rødt har man hevdet at Norges medlemskap i Nato har medført en nedbygging av Forsvaret.

– Det er jo ikke riktig at det er Nato som har ført til en nedbygging av det norske Forsvaret. Jeg er enig at Norge burde satset mer på Forsvaret, understreket Halse.

– Jeg tror Ukraina-krisen gjør at mange ser at enhver stat trenger en selvstendig forsvarsevne. Den kan ikke baseres på andre. En må kunne stå imot til et visst nivå, har Rødt-leder Bjørnar Moxnes uttalt.

– En dårlig idé

Dette får Halse til å steile.

– Jeg synes det er helt utrolig å høre på det Bjørnar Moxnes sier om Nato-medlemskapet nå. Det virker jo som han ikke har sett på det som skjer i verden rundt oss nå. Det er en krig i Ukraina, vi er nabo til en imperialistisk stormakt. Det å ha internasjonal alenegang i forsvarspolitikken er en dårlig ide nå, sier han.

