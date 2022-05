annonse

Long War Journal melder at afghansk Taliban har spilt en nøkkelrolle i å forlenge en våpenhvile mellom den pakistanske staten og terrorgruppen Taliban-bevegelsen i Pakistan (TTP). Haqqani-nettverket, en integrert del av Taliban, spilte en sentral rolle i forhandlingene, med Sirajuddin Haqqani, Talibans viseemir og innenriksminister, i hovedsetet.

General Fiaz Hameed, sjefen for den pakistanske hærens XI Corps eller Peshawar Corps og tidligere sjef for den pakistanske etterretningen, Inter-Services Intelligence (ISI) Directorate, holdt direkte samtaler med TTPs toppledelse. Sikkerheten til deltagerne ble garantert av Haqqani-nettverket.

Haqqani-familiens involvering i forhandlingene er ikke overraskende, ettersom de er kjent for å mekle tvister i regionen. I tillegg er Haqqani-nettverket, som opererer både inne i Afghanistan og Pakistan, direkte støttet av Pakistans militære og ISI.

Talsmann for afghansk Taliban, Zabihullah Mujahid, har bekreftet at Det islamske emiratet i Afghanistan bidro til meklingen, som la til rette for forlengelsen av våpenhvilen. Forhandlingene ble holdt i Kabul.

TTP-talsmann Mohammad Khurasani bekreftet også at «det islamske emiratet i Afghanistan, og det afghanske Taliban, meklet mellom de to sidene», i en uttalelse utgitt via WhatsApp.

Terrorbølge

TTP er kjent for å ha en betydelig tilstedeværelse inne i Afghanistan, til tross for påstander fra afghansk Taliban om at ingen utenlandske terrorgrupper opererer på territoriet som islamistgruppen kontrollerer. Tusenvis av TTP-krigere opererer i det sørlige og østlige Afghanistan, og gruppen spilte en nøkkelrolle i Talibans blitzovertakelse av Afghanistan sommeren 2021.

TTPs oppdrag og mandat er å etablere et islamsk emirat i Pakistan med målet om å oppnå det samme som Taliban har gjort i Afghanistan. TTP, som sverger troskap til afghansk Taliban og støttes av al-Qaida, har trappet opp angrepene inne i Pakistan siden Afghanistan ble overtatt av Taliban.

Titusenvis av pakistanske sivile, soldater, politimenn og myndighetspersoner har blitt drept av TTP siden den radikale islamistgruppen startet sitt opprør i 2006. Store områder i Nord-Pakistan ble kontrollert av TTP mellom 2007 og 2013, før den pakistanske hæren gikk inn i områdene. TTP tok til slutt kontroll over deler av dette territoriet ved å inngå fredsavtaler med den pakistanske regjeringen.

