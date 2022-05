annonse

annonse

Drapstiltalte Espen Andersen avbrøt brått sin egen forklaring i tingretten onsdag. Både aktor og forsvareren håper han vil fortsette torsdag.

– Kan jeg spørre om noe? Er dette et avhør, spurte Bråthen etter at aktor Andreas Christiansen hadde spurt ham detaljert ut om skyting med pil og bue inne i Coop-butikken i Kongsberg den 13. oktober i fjor.

Den 38 år gamle mannen var åpenbart sliten etter over to timer med utspørring fra aktor i Buskerud tingrett i Hokksund onsdag. Tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud forklarte Bråthen at han som tiltalt kunne nekte å svare på spørsmål.

annonse

– Da velger jeg å ikke forklare meg noe mer, sa Bråthen.

– I dag, undret aktor.

– Under hele ruta, svarte Bråthen med henvisning til alt som skjedde den skjebnesvangre kvelden da fem mennesker ble drept og flere ble skadd.

Ble sliten

annonse

Det er derfor en viss spenning knyttet til om 38-åringen vil fortsette forklaringen når retten settes torsdag morgen.

Forsvarer Fredrik Neuman forklarte at klienten ble sliten av aktors utspørring. Han regner med at Bråthen vil gjenoppta forklaringen torsdag.

– Det er viktig for sakens opplysning, og jeg mener det også er viktig for hans egen del at han gjør det, men det er jo ikke avgjørende for saken.

Svarte monotont

Statsadvokaten gikk nitid gjennom handlingene fra Bråthen gikk ut av leiligheten sin på Vestsiden i Kongsberg i sokkelesten om kvelden den 13. oktober.

Ifølge Bråthen selv hadde han 80 piler i hylsteret på låret, og han skjøt en rekke piler etter tilfeldige mennesker han støtte på sin vei.

– Hva var formålet, spurte aktor på punkt etter punkt.

– Å drepe, svarte Bråthen monotont.

– Intens

Utspørringen ble brutt før spørsmål ble stilt rundt de mest alvorlige punktene i tiltalen. De fem drapene i Hyttegata i skjedde med kniv etter at Bråthen hadde lagt fra seg pilene og buen på sin vei.

annonse

– Jeg er veldig glad for at han startet å forklare seg, og at han er villig til det. Jeg tror alle blir slitne av å sitte i en rettssak som er så intens, så det er helt naturlig at han ønsket å avbryte, sier statsadvokat Christiansen.

– Det er ikke avgjørende, men jeg håper han vil forklare seg videre, sier han.

Alvorlig syk

Påtalemyndigheten har varslet påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern. I sine bemerkninger til aktors innledningsforedrag sa Neuman at det er en alvorlig syk mann, uten innsikt i sin egen situasjon, som er stilt for retten i Hokksund.

– Han går ut den kvelden med den intensjon å drepe mennesker i den tro at han skal gjenfødes, sier Neuman, som i retten viste til at han som forsvarer har gitt påtalemyndighetens varslede påstand sin fulle støtte.

Fakta om Kongsberg-rettssaken

* Espen Andersen Bråthen (38) er tiltalt for å ha drept fem og for å ha forsøkt å drepe elleve mennesker i Kongsberg 13. oktober i fjor.

annonse

* Under første dag av rettssaken mot ham i Buskerud tingrett i Hokksund onsdag, erkjente Bråthen straffskyld for hele tiltalen. Han forklarte at målet med angrepet var å drepe flest mulig mennesker.

* Aktor Andreas Christiansen varslet at han vil be om at Bråthen overføres til tvungent psykisk helsevern fordi påtalemyndigheten mener han var utilregnelig på gjerningstidspunktet. Bråthens forsvarer Fredrik Neumann mener også at psykisk helsevern er riktig reaksjon.

* Under andre dag av rettssaken torsdag er planen at Bråthen skal fortsette sin forklaring, etter at han avbrøt forklaringen onsdag. I tillegg skal politiets innsatsleder under angrepet forklare seg om det de gjorde og om pågripelsen av Bråthen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474