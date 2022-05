annonse

Falt om i ringen og døde.

Den ubeseirede tyskriske bokseren Musa Askan Yamak døde etter å ha fått et hjerteinfarkt, skriver New York Post.

38-åringen døde etter å ha kollapset i ringen på lørdag mens han møtte den ugandiske veteranen Hamza Wandera i München, Tyskland.

– Vi mistet vår landsmann Musa Askan Yamak, en bokser fra Alucra, som vant europeiske og asiatiske mesterskap, i ung alder, etter et hjerteinfarkt, skrev medlem av nasjonalforsamlingen i Tyrkia, Hasan Turan, på Twitter.

Avrupa ve Asya şampiyonlukları olan Alucralı boksör hemşehrimiz Musa Askan Yamak'ı bir kalp krizi sonrasında genç yaşında kaybettik.

Daha önce müsabaka için Ankara’ya geldiğinde TBMM’de görüştüğümüz merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/KXhiMeBoA2 — Hasan Turan 🇹🇷🇵🇸 (@hasanturantr) May 15, 2022

Yamak tok et hardt slag av Wandera i andre runde av kampen og prøvde å komme ut for å kjempe i tredje runde, ifølge New York Post.

Men før runden i det hele tatt startet, kollapset tyrkeren i ringen.

Leger klarte ikke å gjenopplive den lette-tungvektsbokseren, mens da tilskuere var sjokkerte vitner.

Yamak ble ført til et lokalt sykehus og erklært død av et hjerteinfarkt, skriver New York Post.

