Angivelig feil bruk av blinklys er det som får flest bilister til å hisse seg opp i trafikken. Samtidig mener nordmenn at de selv er veldig gode på å bruke blinklys riktig.

Det er Frende Forsikring som skriver dette i en pressemelding.

– Feil bruk av blinklys er på en klar førsteplass. Det irriterer 1 av 3 bilister mest, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Men på spørsmål om hvilke kjøreregler nordmenn selv synes er vanskelig er det få som svarer blinklys.

– Bare to prosent sier at de sliter med reglene om blinklys. Da kan jeg ikke se noe annet svar enn at altfor mange av oss ikke gidder å bruke blinklys. Det skaper irritasjon og usikkerhet hos andre bilførere, sier Ytre-Hauge.

Er tuting løsningen?

1 av 3 sier i Frendeundersøkelsen at de tuter på andre trafikanter.

– Et klart uttrykk for irritasjon bak rattet, men å tute på andre er sjelden konstruktivt. Med mindre det er et vennligsinnet lite signal for å minne bilen foran om at trafikklyset er blitt grønt, er det sjelden spesielt hjelpsomt å tute, sier Roger Ytre-Hauge.

På andreplass på irritasjonstoppen følger bilister som driver med andre ting mens de kjører.

– Dette er oppskriften på å havne i en ulykke og et poeng som gjør meg urolig. Når du kjører, skal oppmerksomheten være på veien og trafikkbildet, sier motorfagsjefen i Frende.

– Dette «andre» folk ofte driver med er ofte mobilrelatert, sier forsikringseksperten.

Her er irritasjonstoppen

At blinklys ikke brukes riktig (32 prosent)

At bilister driver med andre ting mens de kjører (27 prosent)

At folk ikke følger fartsgrensen (13 prosent)

At vikeplikten brytes (7 prosent)

Feil kjøring i rundkjøringer (6 prosent)

Manglende fletting i kø (4 prosent)

Ti prosent sier at de ikke blir irritert av noe med andre trafikanter.

