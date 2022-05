annonse

Tesla-sjef Elon Musk er bekymret over utviklingen i USA under Joe Bidens regime.

Ifølge Fox News skal Musk ha sagt i en podkast denne uken at Biden leser fra en teleprompter og at administrasjonen hans ikke har klart å få gjort mye.

– Det er vanskelig å si hva Biden gjør for å være helt ærlig, sa Musk og fortsatte:

– Den virkelige presidenten er den som kontrollerer teleprompteren. Veien til makten er veien til teleprompteren. Jeg føler at hvis noen ved et uhell lener seg på teleprompteren, kommer det til å bli som «Anchorman».

Musk refererte til filmen fra 2004, spilt av Will Ferrell.

Filmen handler om et nyhetsanker som vil lese alt som er skrevet på teleprompteren selv om det ødelegger karrieren hans.

Musk, som sier at han overveldende har stemt på demokratene, har gjentatte ganger kritisert presidenten.

Rekordhøy inflasjon

Musk mener blant annet at Biden-administrasjonen har et stort problem med høy inflasjon, og at USA kan ende opp som Venezuela.

– Den åpenbare årsaken til inflasjon er at regjeringen trykket en zillion mer penger enn den hadde. Hvis regjeringen bare kunne utstede enorme mengder penger, og underskudd spilte ingen rolle, vel, hvorfor gjør vi ikke bare underskuddet 100 ganger større? Svaret er at du ikke kan fordi det i utgangspunktet vil gjøre dollaren om til noe som er verdiløst, bemerket han.

– Ulike land har prøvd dette eksperimentet flere ganger. Har du sett Venezuela? Som de fattige, fattige menneskene i Venezuela er, har de bare blitt drevet hardt av regjeringen deres, sa Musk.

Inflasjonen i mars lå på 8,5 prosent i USA – det høyeste nivået på over 40 år. For å få bukt med den høye inflasjonen ble den amerikanske styringsrenta hevet med 0,5 prosent. Rentehoppet var det største på over 20 år.

