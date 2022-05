annonse

Verdens rikeste mann kommer til stemme på republikanerne i det kommende mellomvalget for første gang i livet sitt.

Under en direktesendt episode av «All-In Podcast» på en teknologikonferanse i Miami tirsdag, fortalte Musk vertene at han ville stemme republikansk i det kommende mellomvalget til tross for at han nesten utelukkende har stemt på Demokratene tidligere.

– Historisk har jeg stemt overveldende på Demokratene, overveldende. Jeg er ikke sikker, men jeg tror at jeg kanskje aldri har stemt på en republikaner, bare for å være tydelig. Nå i dette valget vil jeg gjøre det, sa han.

Den eksentriske forretningsmogulen ga litt innsikt i begrunnelsen for hans politiske bytte, da han hevdet at Demokratene ikke nødvendigvis er kontrollert av folket, men av spesielle interesser:

– Problemet her er at Det demokratiske partiet er altfor kontrollert av fagforeningene og av rettsadvokatene – spesielt gruppesøksmålsadvokatene, forklarte han.

– Og generelt hvis man ser noe som ikke er i interessen til folket på den demokratiske siden, vil det komme på grunn av fagforeninger – som bare er en annen form for monopol – og advokater, la han til.

Musk ga imidlertid også Republikanerne et lite stikk, da han konstaterte at partiets problemer stammer fra «bedriftsondskap og religiøs iver». Musk har uttalt å være politisk «moderat» tidligere.

